Китайські дивовижно реалістичні роботи виявилися зовсім не роботами

Минулого тижня у Пекіні пройшла велика виставка роботів, на яку з'їхалися компанії з усього світу. Була там і Tesla, яка вирішила не випускати свого "Оптимуса" зі скляної клітки, чим викликала здивування й нерозуміння в мережі. Багато хто вважає, що компанія цим зганьбилася, показуючи, що не може конкурувати. Але насправді звання ганьби року належить китайському бренду, який хотів усіх обманути.

Великий обман

У соціальних мережах з'явилися кадри, на яких напрочуд реалістичні людиноподібні роботи позують на Всесвітній конференції роботів. Вони пересуваються в просторі, здійснюють різноманітні рухи на місці та підморгують аудиторії. Але згодом з'ясувалося, що як мінімум дві ці "машини" виявилися живими людьми. Китайська компанія Ex-Robots просто вдягла жінок у костюми й попросила поводитись особливим чином, щоб імітувати рухи роботів.

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Багато хто був у захваті він побаченого, помилково вважаючи, що дивляться на роботів. Компанія, судячи з усього, жодним чином не повідомляла глядачів про свою витівку. Вона дозволяла акторкам ходити поміж справжніх роботів і навіть возила їх на спеціальному возику, що зайвий раз переконувало людей у тому, що перед ними машини, які, можливо, розрядилися й потребують ручного транспортування.

Однак у мережі пізніше з'явилося зображення однієї з жінок, яка обідала у перерві між позуванням, розкриваючи сумну правду:

Це не перший раз, коли ми бачимо на сцені людей, переодягнених у роботів. У 2022 році компанію Tesla широко висміювали за те, що вона найняла танцівницю в обтягуючому костюмі зі спандексу для маскараду в образі нещодавно анонсованого робота "Оптимуса". Однак ці косплеєрки виявилися набагато переконливішими. Вони змогли обманути велику аудиторію на виставці, а тим більше в інтернеті, де люди мали в своєму розпорядження лише кілька відеороликів.

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Що ми знаємо про Ex-Robots

Хоча Ex-Robots і найняла акторок для такого обману, насправді компанія дійсно створила людиноподібних роботів, які можуть робити різні мімічні вирази обличчя, щоб виражати емоції. У червневому матеріалі Reuters можна побачити кілька таких роботів і навіть лабораторію, де над ними працюють.

Модель, яку ми створюємо, є мультимодальною і здатною до емоційного вираження. Вона може сприймати навколишнє середовище і створювати відповідні мімічні реакції,

– сказав генеральний директор Ex-Robots Лі Боян.

Чому компанія вирішила найняти людей-косплеєрів для участі у Всесвітній конференції роботів минулого тижня, залишається незрозумілим. Вона могла б показати справжніх роботів, яких демонструвала Reuters, і зустріти не менший успіх.