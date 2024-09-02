Большой обман

В социальных сетях появились кадры, на которых удивительно реалистичные человекоподобные роботы позируют на Всемирной конференции роботов. Они передвигаются в пространстве, совершают различные движения на месте и подмигивают аудитории. Но впоследствии выяснилось, что как минимум две эти "машины" оказались живыми людьми. Китайская компания Ex-Robots просто надела женщин в костюмы и попросила вести себя особым образом, чтобы имитировать движения роботов.

Смотрите также Раздавленный конкурентами: Tesla Optimus выглядел полным неудачником на выставке роботов в Китае

Многие были в восторге он увиденного, ошибочно считая, что смотрят на роботов. Компания, судя по всему, никоим образом не уведомляла зрителей о своей выходке. Она позволяла актрисам ходить между настоящих роботов и даже возила их на специальной тележке, что лишний раз убеждало людей в том, что перед ними машины, которые, возможно, разрядились и нуждаются в ручной транспортировке.

Однако в сети позже появилось изображение одной из женщин, которая обедала в перерыве между позированием, раскрывая печальную правду:

Это не первый раз, когда мы видим на сцене людей, переодетых в роботов. В 2022 году компанию Tesla широко высмеивали за то, что она наняла танцовщицу в обтягивающем костюме из спандекса для маскарада в образе недавно анонсированного робота "Оптимуса". Однако эти косплеерши оказались намного убедительнее. Они смогли обмануть большую аудиторию на выставке, а тем более в интернете, где люди имели в своем распоряжение лишь несколько видеороликов.

Смотрите также Ученые представили причудливых роботов, которыми можно управлять с помощью грибов

Что мы знаем о Ex-Robots

Хотя Ex-Robots и наняла актрис для такого обмана, на самом деле компания действительно создала человекоподобных роботов, которые могут делать различные мимические выражения лица, чтобы выражать эмоции. В июньском материале Reuters можно увидеть несколько таких роботов и даже лабораторию, где над ними работают.

Модель, которую мы создаем, является мультимодальной и способной к эмоциональному выражению. Она может воспринимать окружающую среду и создавать соответствующие мимические реакции,

– сказал генеральный директор Ex-Robots Ли Боян.

Почему компания решила нанять людей-косплееров для участия во Всемирной конференции роботов на прошлой неделе, остается непонятным. Она могла бы показать настоящих роботов, которых демонстрировала Reuters, и встретить не меньший успех.