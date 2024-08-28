Tesla никак не проявила себя на выставке роботов

Не так давно Илон Маск решил, что Tesla – это не автомобильная компания. Это робототехническая компания, для которой автомобили – это лишь временное средство, чтобы зарабатывать деньги, пока она не создаст человекоподобных роботов и не начнет продавать их всем вокруг. Фактически директор компании поставил все будущее Tesla на эту технологию. Но, похоже, Optimus не успевает за конкурентами.

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На недавней Всемирной конференции робототехники в Пекине множество компаний представили своих роботов. Они готовили еду, играли на музыкальных инструментах и даже соревновались с детьми в настольные игры. Tesla, однако, не сделала ничего подобного. Вместо этого она оставила своего "Оптимуса" в клетке за стеклом. Так, его даже не достали из стеклянной коробки, чтобы показать в действии, хотя компания утверждает, что ее роботы уже работают на автомобильных фабриках, а значит должны уметь делать хотя бы что-то.

Видео, опубликованное журналистами канала CNBC, показывает всю ситуацию:

Всемирная конференция роботов: видео

В то время как китайские компании демонстрировали человекоподобных роботов, играющих на инструментах и подающих воду, робот Tesla просто неподвижно стоял. Судя по всему, это самая новая версия дизайна и, честно говоря, это именно та сфера, в которой компания значительно обгоняет всех конкурентов на выставке. Мы видим весьма стильный корпус черно-белого цвета и голову, которая больше всего похожа на человеческую среди всех аналогов.

Непонятно, почему Tesla решила не проводить демонстрацию, учитывая стремление компании похвастаться Optimus в социальных сетях, которое мы наблюдали в последнее время. Конечно же, некоторые журналисты сразу предположили, что компания боялась проиграть в глазах зрителей, поскольку ее продукт якобы не может соперничать с возможностями роботов других компаний.

В защиту Tesla можно сказать, что в одном из последних видео, которые мы видели, Optimus вполне хорошо складывал футболки:

Маск все время обещает, что мы вот-вот сможем купить его роботов, но пока что неизвестно, когда они смогут поступить в продажу.