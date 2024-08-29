Така теорія лежить в основі нещодавнього експерименту, в якому інженери з Корнельського університету використовували гриби для керування машинами.

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Як це працює

Корнельські дослідники намагалися дослідити потенціал використання електричних сигналів, що генеруються грибами, для керування роботами. Так звані біогібриди стають дедалі більшим об'єктом захоплення для інженерів.

Біогібридні машини набувають все більшої популярності, оскільки повністю механічні роботи відстають від тварин за ефективністю, довговічністю та можливостями. У минулих експериментах використовували вирощені жаб'ячі м'язи для створення плавального робота або тканини дощових черв'яків у мікронасосі.

Але використання тканин, отриманих від тварин (тканина фактично вирощується з клітин, а не видаляється з живої істоти), вимагає суворих умов, таких як стерильне середовище і постійні інфузії антибіотиків. Хоча і рослини, і мікроби використовуються в гібридних машинах як спосіб обійти цю проблему, гриби можуть бути ще більш корисними. Наприклад, гриби можна легко культивувати, і вони можуть виживати навіть в екстремальних умовах.

Щоб перевірити, чи можна використовувати ці переваги в біогібридному середовищі, вчені культивували коренеподібні структури міцелію королівської гливи — одного з найпоширеніших грибів у світі — всередині 3D-надрукованого риштування. У дно риштування були вбудовані електроди, і в міру того, як міцелій ріс, він прикріплювався до цих електродів. Потім риштування з'єднали з п'ятиногим роботом у формі морської зірки, який був побудований з жорстких і м'яких матеріалів. Доцент Роберт Шепард з Корнельської школи механічної та аерокосмічної інженерії Сіблі очолив нову статтю, опубліковану в журналі Science Robotics.



Робот, якого використовували в експерименті / Фото Robert Shepherd

Міцелій генерував електричні сигнали під впливом ультрафіолетового світла. Коли дослідники потрапляли на гриби спалахами світла, вони електрично стимулювали електроди. Ті, своєю чергою, використовувалися для успішного управління ногами робота, змушуючи його стояти прямо.

Щоб перевірити, чи вдасться повторити результат, команда з'єднала гриби з іншим роботом, який цього разу пересувався на колесах і нагадував скейтбордиста. І знову успіх не забарився: коли світло потрапляло на частини гриба, робот котився.

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Що це нам дає

Експеримент був настільки успішним, що дослідники почали уявляти його потенційне практичне застосування. Оскільки гриби, використані в експерименті, продовжували реагувати на навколишнє середовище протягом декількох місяців, він продемонстрував "потенціал для застосування в реальному світі, можливо, в сільському господарстві або у сфері безпеки", вважають дослідники.

Вчені зазначили, що існує кілька проблем, які необхідно буде подолати, перш ніж їхні методи можна буде застосувати в реальному світі:

Перш за все, електричні сигнали, які видають гриби, з часом деградують, і вловлювання слабких сигналів виявилося складним завданням.

Крім того, гриби, як і тварини, з часом помирають, а це означає, що потрібно буде вигадувати для них нові методи регенерації.

Однак не варто поспішати. Навіть якщо ця технологія дійде до практичного застосування, то до цього моменту лишаються роки й роки.