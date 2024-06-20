Китайські автовиробники вимагають помсти Євросоюзу: що сталося

Тиждень тому Європейський Союз оголосив про введення нових податків на китайські електромобілі з метою допомогти місцевим виробникам конкурувати й перешкодити таким компаніям, як BYD і Geely захопити ринок нечесним шляхом. Судячи з усього, у Китаї таким поворотом подій лишилися дуже незадоволені.

Як і очікувалося, численні виробники електромобілів у Китаї швидко зреагували на нові правила ЄС і тепер звернулися до свого уряду з проханням дзеркально підвищити тарифи на імпортні європейські автомобілі.

Як усе починалося У ЄС придумали, як боротися з агресивною експансією китайських електромобілів

Торгова війна розпалюється

Нагадаємо, після антисубсидійного розслідування, яке розпочалося минулої осені, Комісія ЄС визначила, що електромобілі китайського виробництва мають несправедливу перевагу на європейських ринках. Але ще до того, як Комісія поділилася результатами свого розслідування, ЄС вже погрожував підвищеними тарифами на китайський імпорт, наслідуючи приклад США, які нещодавно підвищили тарифи до 100%. Поки Китай очікував на результати розслідування, він погрожував запровадити у відповідь власні тарифи проти європейських автовиробників, пообіцявши підвищити мита до 25% на бензинові автомобілі, що імпортуються до Китаю.

Такі автовиробники ЄС, як BMW, Volkswagen Group і Mercedes-Benz, можуть безпосередньо постраждати від тарифів у Китаї. Як наслідок,, сподіваючись, що обидві сторони зможуть досягти торговельного врегулювання до того, як вони набудуть чинності.

Попри всю непевну ситуацію на обох ринках, китайські автовиробники електромобілів висловили тверду рішучість продовжувати експансію на європейські ринки. Однак на місцевому рівні ті ж самі автовиробники просять китайський уряд підвищити тарифи для автовиробників з ЄС. За повідомленням китайської державної газети Global Times, місцеві компанії закликали Пекін підвищити тарифи на транспортні засоби внутрішнього згоряння, що імпортуються з Європи.

У повідомленні йдеться про те, що у вівторок Міністерство торгівлі Китаю провело в Пекіні зустріч з великими автомобільними компаніями, такими як SAIC, BYD, BMW, Volkswagen і Porsche. Під час зустрічі китайські автовиробники закликали свій уряд "вжити рішучих контрзаходів". Як повідомляється, на зустрічі також були присутні представники Mercedes-Benz, Stellantis і Renault. Схоже, що ця зустріч була спробою об'єднати автовиробників ЄС для того, щоб вони допомогли натиснути на Єврокомісію в Брюсселі з метою принаймні послабити тарифи, якщо не скасувати їх взагалі.

Тарифи ЄС на електромобілі китайського виробництва мають набути чинності 4 липня 2024 року, якщо не будуть скасовані ще до впровадження, тож у сторін ще є трохи часу для пошуку рішення.