Китайські електромобілі випереджають США не через батареї – CEO Zoox назвала головну причину

Китайські компанії дедалі сильніше впливають на світовий ринок електромобілів і автономного транспорту. У Zoox вважають, що їхня перевага пов'язана не лише з виробництвом чи цінами, а з підходом до створення самих автомобілів.

Генеральна директорка американської компанії Zoox Айша Еванс заявила, що виробники електромобілів з Китаю мають серйозну перевагу над конкурентами завдяки своїм навичкам у сфері програмного забезпечення та інтеграції систем. Про це вона розповіла в інтерв'ю для подкасту Rapid Response.

Чому китайські компанії так швидко захоплюють ринок?

За словами Еванс, багато китайських компаній, які зараз активно розвивають електромобілі та безпілотний транспорт, сформувалися ще під час "епохи смартфонів". Саме тоді вони були змушені навчитися одночасно працювати з апаратним забезпеченням, програмним кодом і комплексною архітектурою продуктів.

"Коли дивишся на екосистему Китаю, багато компаній у сфері споживчої електроніки, які прийшли з епохи смартфонів, за визначенням мали бути сильними в апаратному забезпеченні, програмному забезпеченні та системному мисленні", – сказала Айша Еванс.

Вона додала, що для таких компаній перехід до електромобілів і автономного транспорту став "природним шляхом", оскільки потрібні знання та підхід уже були для них звичними.

На думку CEO Zoox, сучасний електромобіль більше не можна сприймати лише як транспортний засіб у традиційному розумінні. Вона описала перехід від електрокарів до автономних машин як еволюцію "від машини з колесами до комп'ютера на колесах".

Еванс наголосила, що програмне забезпечення повинно стати "першокласним елементом" архітектури автомобіля. Саме це зараз і демонструють китайські компанії, які роблять ставку не лише на батареї чи дизайн, а й на глибоку інтеграцію цифрових систем.

Як пише Business Insider, цей підхід дедалі частіше використовують навіть у термінології. Пань Цзянь, співголова компанії CATL – одного з головних постачальників батарей для Tesla, – раніше заявляв на Всесвітньому економічному форумі, що в Китаї електромобілі все частіше називають EIV – electric intelligent vehicles, тобто "електричні інтелектуальні автомобілі". Така назва підкреслює важливість програмних можливостей і штучного інтелекту.

Xiaomi та BYD як приклад нового покоління автовиробників?

Особливу увагу Еванс звернула на те, що деякі лідери китайського ринку взагалі не починали як автомобільні компанії.

Наприклад, BYD спочатку займалася виробництвом акумуляторів для мобільних телефонів та електроніки. Xiaomi, своєю чергою, досі залишається одним із найбільших виробників смартфонів і споживчої техніки у світі. Саме такий бекграунд, за словами керівниці Zoox, і допомагає їм ефективніше будувати сучасні електромобілі, де програмне забезпечення відіграє не меншу роль, ніж двигун або батарея.

Раніше подібні оцінки вже озвучували й інші керівники американської автоіндустрії. Ще у 2024 році глава Ford Джим Фарлі говорив, що протягом кількох місяців користувався електромобілем Xiaomi і "не хотів його повертати". А вже цього року він заявив, що обирає Xiaomi замість Tesla, оскільки американський конкурент не мав "оновленого автомобіля".

Як Zoox намагається конкурувати?

Zoox – американська компанія з Каліфорнії, яка займається розробкою автономного транспорту та роботаксі. У 2020 році її придбала Amazon. Сьогодні Zoox уже тестує та запускає сервіси роботаксі в San Francisco і Las Vegas. Компанія також планує розширення в Miami та Austin.

У березні Zoox оголосила про партнерство з Uber, що може допомогти компанії швидше масштабувати власні сервіси безпілотного транспорту.

Попри це, конкуренція з китайськими виробниками лише посилюється. І дедалі більше представників американської індустрії визнають, що головна перевага Китаю полягає вже не в дешевому виробництві, а у здатності перетворити автомобіль на високотехнологічну цифрову платформу.