Китайські роботи пробігли напівмарафон разом із людьми

У Пекіні відбувся перший у світі напівмарафон для гуманоїдних роботів. Хоча машини ще далеко позаду людей у швидкості та витривалості, сам факт їхньої участі став кроком до майбутнього, де навіть біг стане частиною змагань між людьми й штучними атлетами.

Як це було

У суботу в китайському технопарку E-Town, що в Пекіні, провели унікальну подію – перший у світі напівмарафон для людиноподібних роботів. У забігу взяв участь 21 гуманоїд – вони бігли поруч із тисячами людей. Попри ентузіазм організаторів, роботи ще не готові кинути виклик спортсменам-людям, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Переможцем серед роботів став Tiangong Ultra – гуманоїд, розроблений державною установою X-Humanoid. Він подолав дистанцію за 2 години і 40 хвилин. Для порівняння, переможець серед чоловіків здолав півмарафон за 1 годину і 2 хвилини, а більшість любителів вкладаються в дві години. Як повідомляє джерело, навіть переможний результат робота був можливий лише завдяки допомозі людини, яка бігла попереду з маячком на спині – Tiangong Ultra просто повторював рухи "лідера".

Більшість інших роботів контролювалися дистанційно – їх супроводжували оператори, що бігли поруч. Деяких узагалі доводилося притримувати за мотузку чи ремінь, щоб вони утримували рівновагу. Решта учасників робототехнічної гонки подолали дистанцію за понад три години, і лише чотирьом машинам вдалося фінішувати раніше ніж за чотири години.

Робот-переможець досягає фінішу: відео

Без казусів не обійшлося:

Наприклад, робот Shennong збив одного з бігунів, що його супроводжував , після чого врізався в огорожу й розлетівся на шматки.

, після чого врізався в огорожу й розлетівся на шматки. Інший учасник – Little Giant (Маленький Велетень), заввишки лише 76 сантиметрів – зупинився, коли з його голови пішов дим.

Робот G1 компанії Unitree навіть не зміг нормально стартувати – упав одразу після початку забігу. Компанія пояснила це тим, що пристрій використовували без фірмових алгоритмів.

Усі роботи, що брали участь, повинні були мати гуманоїдну форму та рухатися на двох ногах. Вони бігли окремою доріжкою, із розведеним стартом, щоб уникнути зіткнень. У правилах дозволяли змінювати батареї (у Tiangong Ultra її міняли тричі), а також замінювати робота на іншого із часовим штрафом.

За словами технічного директора X-Humanoid Тан Цзяна, компанія пишається результатом Tiangong Ultra. Він каже, що, на його думку, жодна західна робототехнічна фірма ще не досягла таких спортивних успіхів.