Що показала ця демонстрація

1X заявляє, що двоногий робот вийде за межі лабораторії, отримавши обмежене тестування в домашніх умовах. Але при цьому розробники кажуть, що Gamma ще дуже далекий до комерційного масштабування й розгортання, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

Дивіться також Meta слідом за Apple розробляє гуманоїдних роботів зі штучним інтелектом

Компанія створює свого робота таким, щоб він сприймався доброзичливим. Це можна помітити у його формі, яка не має жодних гострих кутів. Він одягнений у костюм з трикотажного нейлону, який відіграє не лише дизайнерську роль, а й також повинен зменшувати ймовірність потенційних травм.

Neo Gamma з'являється серед низки інших гуманоїдів від таких компаній, як Agility, Apptronik, Boston Dynamics, Figure і Tesla. Apple і Meta, за чутками, також працюють над своїми версіями, але ми ще не маємо ні підтверджень, ні тим більше готових прототипів.

Варто зазначити, що більшість компаній, які вже показали ті чи інші розробки, надають перевагу розгортанню на складах і фабриках. 1X натомість орієнтується на домашні умови, де ви зможете запускати робота для виконання таких справ, як миття посуду, прання, прибирання та інше. Це робить норвезького виробника унікальним серед прямих конкурентів, принаймні до тих пір, поки ми не отримаємо підтвердження від Apple і Meta.

Проблеми домашніх роботів

Домашні роботи завжди були складним завданням. Окрім роботів-пилососів, жоден з них так і не вийшов на ринок. І це не тому, що компанії мало стараються. Ми просто ще не маємо всіх потрібних технологій для того, щоб роботи були дійсно корисними, а не просто купою заліза, яке вміє лише переставляти щось з місця на місце. Компанії буквально зараз створюють нові механізми, нове програмне забезпечення, вивчають те, як повинні рухатися деталі, щоб машина тримала вертикальну рівновагу та інше.

Домашні роботи повинні бути корисними, надійними, доступними й значно безпечнішими, ніж їхні промислові негуманоїдні аналоги. Очікується, що вони працюватимуть, наприклад, як помічники для людей похилого віку або навіть доглядати за дітьми.

Поряд з м'якшою оболонкою, 1X вказує на вдосконалення бортової системи штучного інтелекту в Gamma як на ключовий елемент у створенні безпечного робота. Ці системи повинні бути надзвичайно обізнані з навколишнім середовищем, щоб уникнути потенційної шкоди людям або майну. Якщо він перечепиться через поріг, то не лише розіб'є власне скляне "обличчя", а й може пошкодити меблі, дзеркала, вікна, коштовний декор чи навіть упасти на людину чи тварину.



Обличчя робота Neo Gamma прикрите великою скляною панеллю / Фото 1X



Рука Neo Gamma / Фото 1X

Також важливою частиною розмови про безпеку є те, що людина повинна мати змогу швидко встановити контроль над роботом, у разі потреби. Якщо машина почне поводитися дивно й непередбачувано, повинен бути спосіб легко й швидко її відключити. 1X також працює над цим питанням.

OpenAI спонсорує проєкт

Окрім своєї унікальної спрямованості, компанія 1X уперше привернула увагу багатьох представників індустрії, коли було оголошено, що OpenAI стала одним із перших її спонсорів. Незрозуміло, чи це було до того, як компанія вирішила робити власних роботів (про що також віднедавна ходять чутки), чи вона працює над обома проєктами паралельно, щоб диверсифікувати свою присутність у цій галузі. Варто зазначити, що OpenAI також вклала гроші в конкуруючу компанію Figure.

Хай там як, але відомо, що OpenAI працює над так званим втіленим штучним інтелектом, тобто ШІ з фізичною присутністю, а не просто віртуальною програмою на сервері. Цілком імовірно, що вона постачатиме свій ШІ як послугу. Щось на кшталт того, як це працює з операційною системою Android: компанія Google розробила програму, а потім надає доступ до неї для виробників смартфонів. Це означає, що конкурентні розробки можуть мати однакове програмне забезпечення, але з власними унікальними фішками, які їх відрізнятимуть одне від одного і будуть предметом технологічних перегонів.

Генеративний ШІ відіграє важливу роль у роботі з гуманоїдами, в тому числі у створенні більш природної мовної взаємодії між людиною і роботом. Так само, як і компанія Figure, 1X розробляє власні моделі, призначені для поліпшення мови і жестів робота. Наразі невідомо, чи буде в Neo Gamma програмне забезпечення OpenAI, і в якій кількості.

1X не розголошує, скільки Neo Gamma було або буде випущено в рамках цієї тестової версії.

Дивіться демонстрацію концепції Neo Gamma: відео