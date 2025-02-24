Что показала эта демонстрация

1X заявляет, что двуногий робот выйдет за пределы лаборатории, получив ограниченное тестирование в домашних условиях. Но при этом разработчики говорят, что Gamma еще очень далек от коммерческого масштабирования и развертывания, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Компания создает своего робота таким, чтобы он воспринимался доброжелательным. Это можно заметить в его форме, которая не имеет никаких острых углов. Он одет в костюм из трикотажного нейлона, который играет не только дизайнерскую роль, но и также должен уменьшать вероятность потенциальных травм.

Neo Gamma появляется среди ряда других гуманоидов от таких компаний, как Agility, Apptronik, Boston Dynamics, Figure и Tesla. Apple и Meta, по слухам, также работают над своими версиями, но мы еще не имеем ни подтверждений, ни тем более готовых прототипов.

Стоит отметить, что большинство компаний, которые уже показали те или иные разработки, предпочитают развертыванию на складах и фабриках. 1X вместо этого ориентируется на домашние условия, где вы сможете запускать робота для выполнения таких дел, как мытье посуды, стирка, уборка и прочее. Это делает норвежского производителя уникальным среди прямых конкурентов, по крайней мере до тех пор, пока мы не получим подтверждение от Apple и Meta.

Проблемы домашних роботов

Домашние роботы всегда были сложной задачей. Кроме роботов-пылесосов, ни один из них так и не вышел на рынок. И это не потому, что компании мало стараются. Мы просто еще не имеем всех нужных технологий для того, чтобы роботы были действительно полезными, а не просто кучей железа, которое умеет только переставлять что-то с места на место. Компании буквально сейчас создают новые механизмы, новое программное обеспечение, изучают то, как должны двигаться детали, чтобы машина держала вертикальное равновесие и прочее.

Домашние роботы должны быть полезными, надежными, доступными и значительно безопаснее, чем их промышленные негуманоидные аналоги. Ожидается, что они будут работать, например, как помощники для пожилых людей или даже ухаживать за детьми.

Наряду с более мягкой оболочкой, 1X указывает на совершенствование бортовой системы искусственного интеллекта в Gamma как на ключевой элемент в создании безопасного робота. Эти системы должны быть чрезвычайно осведомлены с окружающей средой, чтобы избежать потенциального вреда людям или имуществу. Если он споткнется через порог, то не только разобьет собственное стеклянное "лицо", но и может повредить мебель, зеркала, окна, ценный декор или даже упасть на человека или животное.



Лицо робота Neo Gamma прикрыто большой стеклянной панелью / Фото 1X



Рука Neo Gamma / Фото 1X

Также важной частью разговора о безопасности является то, что человек должен иметь возможность быстро установить контроль над роботом, в случае необходимости. Если машина начнет вести себя странно и непредсказуемо, должен быть способ легко и быстро ее отключить. 1X также работает над этим вопросом.

OpenAI спонсирует проект

Помимо своей уникальной направленности, компания 1X впервые привлекла внимание многих представителей индустрии, когда было объявлено, что OpenAI стала одним из первых ее спонсоров. Непонятно, было ли это до того, как компания решила делать собственных роботов (о чем также недавно ходят слухи), или она работает над обоими проектами параллельно, чтобы диверсифицировать свое присутствие в этой области. Стоит отметить, что OpenAI также вложила деньги в конкурирующую компанию Figure.

Как бы там ни было, но известно, что OpenAI работает над так называемым воплощенным искусственным интеллектом, то есть ИИ с физическим присутствием, а не просто виртуальной программой на сервере. Вполне вероятно, что она будет поставлять свой ИИ как услугу. Что-то вроде того, как это работает с операционной системой Android: компания Google разработала программу, а затем предоставляет доступ к ней для производителей смартфонов. Это означает, что конкурентные разработки могут иметь одинаковое программное обеспечение, но с собственными уникальными фишками, которые их будут отличать друг от друга и будут предметом технологической гонки.

Генеративный ИИ играет важную роль в работе с гуманоидами, в том числе в создании более естественного речевого взаимодействия между человеком и роботом. Так же, как и компания Figure, 1X разрабатывает собственные модели, предназначенные для улучшения речи и жестов робота. Пока неизвестно, будет ли в Neo Gamma программное обеспечение OpenAI, и в каком количестве.

1X не разглашает, сколько Neo Gamma было или будет выпущено в рамках этой тестовой версии.

Смотрите демонстрацию концепции Neo Gamma: видео