Технологический мир, как и любой бизнес, постоянно пытается успевать друг за другом. Стоит одной компании объявить о новом продукте, как уже десять других брендов делают то же самое. Когда Meta нырнула в метавселенную, за ней отправились многочисленные конкуренты, и мы месяцами читали новости о том, что кто-то планирует открыть собственный метаверс. Когда OpenAI выпустила ChatGPT, в сферу искусственного интеллекта ринулись буквально все, включая Meta и Apple. Когда Apple выпустила гарнитуру Vision Pro, в течение нескольких недель и месяцев мы буквально тонули в лавине объявлений о гарнитурах от Samsung, Vivo, Sony и других производителей, которые никогда подобными вещами не занимались. То же самое было с электромобилями, когда собственные машины начали делать Apple, Xiaomi и Huawei. Следующий глобальный проект – человекоподобные роботы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Apple исследует человекоподобных роботов

Что известно о роботах от Meta

Робототехника – это следующий шаг в развитии искусственного интеллекта, поэтому Meta, как и другие компании, активно работает над тем, чтобы осуществить эту модернизацию и перейти от ИИ в роли в основном интернет-забавы к чему-то более практическому и прорывному.

Согласно имеющимся утечкам, сейчас компания ориентируется на человекоподобного робота, который должен выполнять ежедневные домашние обязанности и облегчить пользователям выполнение рутинных задач.

Meta формирует новое подразделение в рамках своей Reality Labs, который займется этим вопросом. Начнут с разработки ИИ-моделей для выполнения таких задач, как складывание белья или размещение посуды в посудомоечной машине.

Meta будет разрабатывать программное обеспечение, датчики и искусственный интеллект, но сообщения свидетельствуют, что аппаратное обеспечение, то есть само железо, будет передано другим компаниям-партнерам для производства.

Сначала робот не будет выпускаться под брендом Meta. Компания ведет переговоры с такими робототехническими компаниями, как Unitree Robotics и Figure AI, об участии в проекте.

В сообщении для работников, которое попало в руки журналистов, технический директор Meta Эндрю Босворт отметил, что компания уже инвестировала значительные средства в Reality Labs и ИИ, чтобы достичь прогресса в робототехнике. Он также заявил:

Мы считаем, что расширение нашего портфолио за счет инвестиций в эту сферу только добавит ценности Meta AI и нашим программам смешанной и дополненной реальности.

Для реализации этой инициативы Meta наняла бывшего генерального директора Cruise Марка Виттена на должность вице-президента по робототехнике. Виттен также имеет опыт работы с Microsoft, Unity и Amazon, и компания надеется, что его опыт будет применен в новом проекте.

Известно также, что компания каким-то образом планирует применить здесь свои наработки в сфере дополненной реальности, но как это будет работать, пока неясно.

Кто еще работает над роботами

Кроме Meta своих роботов разрабатывает Apple. В ее видении эти человекоподобные машины займут место в рамках систем "умного дома". Они будут дополнены неантропоморфными роботами, то есть такими, что не похожи на человека. Компания уже показала концепт робота, похожего на лампу.

Также в эту сферу подалась OpenAI. Подробностей о ее намерениях пока нет, но учитывая, что ей принадлежит самый мощный ИИ на рынке США, это вполне логичный шаг.