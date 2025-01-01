Американські оператори звинуватили Китай в хакерській атаці – ціллю були члени уряду США

Американські телекомунікаційні компанії AT&T і Verizon повідомили, що більше не спостерігають активності хакерської групи "Salt Typhoon" у своїх мережах. Раніше ця китайська група зламала щонайменше дев'ять американських телекомунікаційних компаній у межах багатомісячної кампанії зі шпигунства за високопосадовцями.

Як заявила компанія Verizon, після значних зусиль, спрямованих на ліквідацію інциденту, активність "Salt Typhoon" у їхній мережі була повністю припинена, повідомляє 24 Канал з посиланням на PCMag. Висновки компанії підтвердили незалежні експерти з кібербезпеки.

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Представники компаній заявили, що вони продовжуватимуть тісно співпрацювати з урядовими органами, іншими телекомунікаційними компаніями та незалежними експертами, щоб розслідувати цей інцидент і захистити дані своїх клієнтів.

Попри заяви Verizon, компанія утрималася від прямого звинувачення Китаю в атаках. Натомість AT&T прямо поклала відповідальність на Китай, зазначивши, що метою хакерів були "певні індивіди, що викликають інтерес іноземної розвідки".

Обидві компанії повідомили постраждалих клієнтів про інцидент і вжиті заходи.

Т-Mobile також підтвердила атаку пов’язану з "Salt Typhoon"

Наприкінці листопада компанія T-Mobile заявила, що виявила спроби проникнення в її системи, які походили з мережі дротового провайдера, підключеного до неї. Щоб захиститися, T-Mobile розірвала зв’язок із цим провайдером, оскільки вважала, що він міг залишатися під загрозою компрометації.

У своїй заяві T-Mobile зазначила, що її захисти змогли запобігти витоку конфіденційної інформації клієнтів і забезпечили безперебійність послуг. Водночас компанія не змогла остаточно ідентифікувати зловмисників, чи були це хакери "Salt Typhoon" чи інша група. Результати розслідування передано уряду США.

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Раніше чиновники США назвали інцидент "найгіршим зломом телекомунікацій в історії країни". Вони зазначили, що повне усунення хакерів вимагало фізичної заміни тисяч застарілих маршрутизаторів і комутаторів у телекомунікаційних мережах країни.