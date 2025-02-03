Китайці створили робота, який бігає майже так само швидко, як найшвидша людина планети

Дослідники з Китаю розробили унікальну бігову стійку для свого чотириногого робота, яка дозволяє йому пересуватися зі значно більшою швидкістю, ніж аналогічні машини від конкурентів. Творці кажуть, що робот таким чином може бігати не просто швидше, ніж більшість людей у світі, а й майже так само швидко, як Усейн Болт, котрому належить світовий рекорд швидкості.

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Розробники кажуть, що новий робот під назвою Black Panther 2.0 теоретично міг би навіть обігнати найшвидших людей у світі. Проєкт реалізується спільно вченими робототехнічного стартапу Mirror Me і Центру міждисциплінарної механіки при Чжецзянському університеті в Китаї, повідомляє 24 Канал з посиланням на китайське державне медіа Xinhua.

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Робот, який важить 38 кілограмів і має зріст 0,63 метра, може пробігти 100 метрів менш ніж за 10 секунд. У відеоролику команда розробників стверджує, що робот розвиває швидкість 10,4 метра за секунду, що лише трохи менше світового рекорду серед людей.

Світовий рекорд у бігу на 100 метрів належить ямайському спринтеру Усейну Болту. У 2009 році на Чемпіонаті світу з легкої атлетики в Берліні він подолав цю дистанцію за 9,58 секунди, досягнувши максимальної швидкості 44,72 кілометра на годину.

Щоб досягти такої швидкості, дослідники оснастили робота гнучкими колінними суглобами на кожній з чотирьох ніг, а також додали посилені конструкції з вуглецевого волокна, щоб зберегти їхню цілісність під навантаженням ваги робота, який рухається на максимальній швидкості. Black Panther 2.0 також використовує штучний інтелект, щоб адаптувати свій рух до навколишнього середовища.

Призначення такої великої швидкості робота поки що незрозуміле, але можна не сумніватися, що уряд Китаю вже звернув на цю розробку увагу, щоб адаптувати її для цілей війни.

Інші чотириногі роботи, такі як DEEP Robotics Lynx, були запропоновані для цілей безпеки і обстеження небезпечних середовищ, але цей робот розвиває максимальну швидкість, яка дорівнює лише половині швидкості Black Panther 2.0. Аналоги від Boston Dynamics ще повільніші, хоча вони й дещо більші та значно важчі.

Дивіться демонстрацію можливостей нового робота: відео