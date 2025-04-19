Кияни бачили у небі сонячне гало: цікаві кадри красивого оптичного явища

У Києві у суботу, 19 квітня, можна було побачити незвичне оптичне явище. Над містом зафіксували сонячне гало.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Яким було сонячне гало над Києвом

Атмосферне явище зафіксували над столицею України після 11 години. На кадрах можна побачити, красиве кільце навколо Сонця.

Над Києвом бачили сонячне гало: дивіться відео

Це оптичне явище виникає в атмосфері внаслідок заломлення та відбиття світла в льодяних кристалах. Вигляд гало залежить від форми та розташування кристалів.

Світло у гало нерідко розкладається у спектр, що робить оптичне явище схожим на веселку.

Сонячне гало над столицею України 19 квітня / Фото з місцевих телеграм-каналів

Одна з місцевих жительок дивується сонячному гало. Вона зазначає, що ніколи не бачила нічого подібного у своєму житті.

Киянка дивується сонячному гало: дивіться відео

Побачити гало на небі можна неозброєним оком. Проте астрономи радять використати для цього сонячні окуляри, щоб уберегти очі від яскравого сонячного світла.