Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-каналы.

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Каким было солнечное гало над Киевом

Атмосферное явление зафиксировали над столицей Украины после 11 часов. На кадрах можно увидеть, красивое кольцо вокруг Солнца.

Над Киевом видели солнечное гало: смотрите видео

Это оптическое явление возникает в атмосфере в результате преломления и отражения света в ледяных кристаллах. Вид гало зависит от формы и расположения кристаллов.

Свет в гало нередко разлагается в спектр, что делает оптическое явление похожим на радугу.

Солнечное гало над столицей Украины 19 апреля / Фото из местных телеграм-каналов

Одна из местных жительниц удивляется солнечному гало. Она отмечает, что никогда не видела ничего подобного в своей жизни.

Киевлянка удивляется солнечному гало: смотрите видео

Увидеть гало на небе можно невооруженным глазом. Однако астрономы советуют использовать для этого солнечные очки, чтобы уберечь глаза от яркого солнечного света.