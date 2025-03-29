Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC и Time of India.

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Фотографии солнечного затмения 29 марта 2025 года

На этот раз затмение было лучше всего видно на северо-востоке Канады и в Гренландии. К слову, в Украине также видели затмение. Наиболее закрытое Солнце было во Львове – на 2%.

Солнечное затмение в Великобритании / Фото читателей BBC

Очевидцы говорят, что Солнце было хорошо видно даже сквозь облака. А дети сравнили необычный вид Солнца с Пакманом – круглым желтым персонажем старой компьютерной игры, который передвигается по лабиринту и ест белые точки.

Фантастическое видео солнечного затмения в Шотландии

В Нууке, столице Гренландии, Луна "съела" так много Солнца, что звезда сама стала похожа на Луну.



Солнечное затмение в Гренландии / Фото редактора BBC

В Исландии явление происходило на фоне красивых пейзажей.

Солнечное затмение в Исландии / Фото пользователя Х Sallyofc

А в Сенегале Солнце было "надкушено" с другой стороны.

Солнечное затмение в Сенегале / Фото Shutterstock

Следующее частичное солнечное затмение будет в сентябре 2025 года. Но более впечатляющим будет полное солнечное затмение в августе 2026 года. Его смогут увидеть жители Исландии, северной Испании и Португалии. В Великобритании, Франции и Италии будет закрыто более 90% Солнца.