Магнітні бурі: як це буде

12 квітня вчені помітили на супутникових знімках невелику нитку сонячного виверження, яке сталось у південно-східній області видимого сонячного диска. Хоча цей корональний викид маси (КВМ) стався досить далеко від нас, існує невелика ймовірність, що ефекти від цього викиду можуть досягнути Землі рано вранці 16 квітня або з меншою імовірністю ввечері 15 квітня, пише 24 Канал.

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Наступного дня, 13 квітня, після дуже великого спалаху в південно-західній області Сонця спостерігався ще один корональний викид маси, який поширився до екватора і вище, а також до високих широт у південно-східному квадранті. Цей КВМ також досягне Землі 16 квітня. Хоча він стався на день пізніше, імовірно, його швидкість вища.

Це друге виверження також спричинило утворення нової корональної діри в південно-західному квадранті, але вона невелика й поки що нам не загрожує. Інша корональна діра зараз розташована на південному сході сонячного диска.

Усе це означає, що протягом дня 16 квітня будуть спостерігатися магнітні бурі на Землі. Наразі вчені прогнозують їх на рівні G2, що не повинно бути відчутно в Україні.

G2 – це помірний рівень.

У високоширотних енергосистемах можуть виникати аварійні ситуації з напругою, тривалі шторми можуть спричинити пошкодження трансформаторів.

Космічні апарати можуть потребувати коригування положення, оскільки через роздування атмосфери Землі внаслідок бурі можливе їхнє падіння з орбіти.

На відміну від бурі рівня G1, тут уже відчувається вплив на радіосигнали на планеті, які можуть згасати на високих широтах.

Полярне сяйво спускається до 55 градусів широти. Найпівнічніша точка України лежить між 51 і 52 градусами, тож для нас сяйва видимі не будуть. Але їх можуть побачити українці в Литві, Данії, Канаді й Великій Британії. Однак видимість сяйв, звісно ж, залежатиме від того, коли прибуде КВМ і яка частина планети буде в цей момент занурена в темряву.

Прогнози NOAA на 17 квітня вже не показують жодних збурень, тож це означає, що все обмежиться лише одним завтрашнім днем, 16 квітня.