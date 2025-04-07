Детально про сонячний цикл

Хоча ми не можемо побачити це неозброєним оком, Сонце дуже динамічне. На його поверхні області концентрованих магнітних полів проявляються у вигляді темних плям. Над цими плямами активні області в атмосфері Сонця (короні) спричиняють спалахи та корональні викиди маси (КВМ), які можуть впливати на Землю, повідомляє 24 Канал з посиланням на Space.com.

Дивіться також Учені, можливо, знайшли спосіб передбачати появу сонячних спалахів

Однак частота появи сонячних плям, сонячних спалахів і корональних викидів маси не є постійною. Вона зростає і падає протягом 11-річного циклу. У нижній частині сонячного циклу, яка називається сонячним мінімумом, цілі місяці можуть проходити без жодної сонячної плями. На піку циклу, який називається сонячним максимумом, сонячні плями, спалахи і CME є звичайним явищем.

Люди відстежують сонячні цикли уже майже 300 років, підраховуючи кількість сонячних плям. З грудня 2019 року, під час сонячного мінімуму, що ознаменував кінець 24-го сонячного циклу, ми перебуваємо в 25-му сонячному циклі. Цикли зазвичай тривають близько 11 років, але точна тривалість варіюється від циклу до циклу.

На початку поточного сонячного циклу Центр прогнозування космічної погоди публікував свій офіційний прогноз сонячного циклу, заснований на середньому значенні прогнозів наукової спільноти, які своєю чергою часто складалися на основі статистики минулих циклів. Аналіз передбачав, що пік сонячного максимуму припаде на липень 2025 року, продукуючи приблизно 100-125 щомісячних сонячних плям. Однак 25-й сонячний цикл перевищив прогноз ще у серпні 2024 року, коли за місяць зоря проявила 157 плям.

Варто зазначити, що вчені ніколи не знають конкретних меж кожного циклу, оскільки можуть вирахувати їх лише постфактум, коли цикл завершився. Те саме і з максимумом: лише коли пік активності тривалий час спадає, ми можемо говорити про рух у бік сонячного мінімуму. Щоб з'ясувати межі, вчені аналізують кількість плям на поверхні зорі протягом 13 місяців, визначаючи середнє значення для кожного місяця, а потім будуючи графік. Таким чином коли науковці бачать на графіку тривалий спад, вони можуть вказати конкретний місяць у минулому, на який припадав сонячний максимум.



Так виглядає графік кількості сонячних плям у сонячному циклі з 2010 року до сьогодні / Фото Центр прогнозування космічної погоди NOAA

Ми рухаємось до мінімуму?

Найбільший окремий місяць сонячних плям поточного циклу, серпень 2024 року, мав загальну кількість 216 сонячних плям. Відтоді щомісячна кількість плям була значно меншою і становила від 136 до 166 у період з вересня 2024 року по березень 2025 року. Чи є це ознакою того, що сонячний максимум вже минув? Цілком можливо, але не факт, оскільки тривалість падіння ще недостатньо довга, щоб робити остаточні висновки. Потрібні ще кілька місяців спадання активності, щоб учені могли сказати точніше.

Центр прогнозування космічної погоди NOAA має експериментальний графік прогнозування сонячного циклу, який регулярно оновлюється завдяки найновішим даним. Зараз це найточніший прогноз на решту циклу, який ми маємо. Він значно відрізняється від прогнозу 2019 року й показує, що сонячний максимум, найімовірніше, вже пройшов, з піком між серпнем і листопадом 2024 року. Якщо це правда, то ми вже можемо перебувати у фазі спаду 25-го сонячного циклу.



Оновлений прогноз сонячного циклу показує майбутній спад активності / Фото Центр прогнозування космічної погоди NOAA

Загалом можна говорити про те, що дати як максимуму, так і майбутнього мінімуму відрізняються від початкового прогнозу. Як таке може бути? Не всі сонячні цикли тривають рівно 11 років. Загалом, чим сильніший сонячний цикл, тим він коротший, як помітили вчені. Оскільки амплітуда нашого поточного циклу вже значно перевищила прогнозований пік, цілком імовірно, що й мінімуму ми досягнемо щонайменше на кілька місяців раніше.

Але розслаблятися рано. Озираючись на перший графік сонячного циклу, наданий вище в цьому матеріалі, ми бачимо, що 24-й сонячний цикл мав два піки: один у 2012 році, а другий у 2014 році. Цей подвійний пік рідко з'являється в прогнозах, але він спостерігався багато разів в історичних сонячних циклах. Чи може 25-й сонячний цикл продемонструвати другий пік, відтермінувавши сонячний максимум до пізнішого 2025 року? Це можливо, але, знову ж, робити висновки ми зможемо лише після того, як цикл повністю завершиться. Зрештою, нам доведеться почекати ще близько року, щоб дізнатися, коли відбувся справжній пік сонячного циклу.

Крім того, навіть якщо певний місячний пік циклу минув, це не означає, що сонячна активність закінчилася. Висока сонячна активність зберігається ще кілька років після дати максимуму, а тому ми ще деякий час будемо бачити багато плям, спалахів та викидів, які провокуватимуть магнітні бурі та полярні сяйва на Землі.