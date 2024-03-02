Сонячний орбітальний апарат ЄКА зробив регулярні знімки Сонця, щоб відстежувати прогрес, поки ми наближаємося до піку поточного сонячного циклу. Два нещодавно опубліковані зображення, зроблені у лютому 2021 року та у жовтні 2023 року показують, як насправді розвиваються події.

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Порівняння

Сонце – це величезна куля плазми, електрично зарядженого газу, який має дивовижну властивість переміщати магнітне поле, яке може бути вбудоване в нього. Коли Сонце обертається, магнітне поле тягнеться за ним, але, оскільки на екваторі Сонце обертається швидше, ніж на полюсах, силові лінії намотуються все щільніше й щільніше.

Під цим величезним напруженням силові лінії час від часу ламаються, обриваються або прориваються крізь поверхню Сонця, і коли це відбувається, ми бачимо сонячну пляму. Ці темні плями на видимій поверхні Сонця — це області, де щільніша концентрація сонячної речовини перешкоджає тепловому потоку до видимої поверхні, що призводить до утворення дещо холодніших і, відповідно, темніших плям на Сонці.

Повільне обертання Сонця і повільне, але безперервне намотування ліній поля означає, що сонячні плями стають все більш численними, оскільки поле стає все більш спотвореним. Спостерігаючи за ними протягом багатьох років, здається, що плями повільно мігрують з полярних регіонів до екваторіальних, коли триває сонячний цикл.

Щоб спробувати допомогти зрозуміти цей складний цикл і розкрити інші таємниці Сонця, Європейське космічне агентство 10 лютого 2020 року запустило свій сонячний орбітальний апарат Solar Orbiter. Його місія — дослідити полярні області Сонця, зрозуміти, що керує 11-річним сонячним циклом і що спричиняє нагрівання корони, зовнішніх шарів атмосфери Сонця.

Опубліковані знімки з Solar Orbiter показують крупним планом видиму поверхню Сонця, фотосферу, яка наближається до піку сонячної активності.

Сонце у 2021 році та у 2023-му / Фото ESA & NASA/Solar Orbiter/EUI Team

На початку циклу, під час мінімуму сонячної активності у 2019 році, активність була відносно низькою, і було лише кілька сонячних плям. Відтоді активність повільно зростала.

Зображення з лютого 2021 року показує досить спокійне Сонце, але на знімку, зробленому в жовтні минулого року, видно, що ситуація геть інша.



Сонячні плями, сфотографовані сонячним телескопом Іноуе / Фото NSF/AURA/NSO

Очікується, що максимум цього циклу припаде на 2025 рік, але вчені дедалі частіше Кажуть, що період максимальної активності може настати вже цього року.

Розуміння сонячного циклу має не лише науковий інтерес. Воно життєво важливе для того, щоб звести до мінімуму пошкодження наземних і орбітальних систем, а також для того, щоб зрозуміти вплив на життя на Землі.