Сонячний орбітальний апарат ЄКА зробив регулярні знімки Сонця, щоб відстежувати прогрес, поки ми наближаємося до піку поточного сонячного циклу. Два нещодавно опубліковані зображення, зроблені у лютому 2021 року та у жовтні 2023 року показують, як насправді розвиваються події.
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Порівняння
Сонце – це величезна куля плазми, електрично зарядженого газу, який має дивовижну властивість переміщати магнітне поле, яке може бути вбудоване в нього. Коли Сонце обертається, магнітне поле тягнеться за ним, але, оскільки на екваторі Сонце обертається швидше, ніж на полюсах, силові лінії намотуються все щільніше й щільніше.
Під цим величезним напруженням силові лінії час від часу ламаються, обриваються або прориваються крізь поверхню Сонця, і коли це відбувається, ми бачимо сонячну пляму. Ці темні плями на видимій поверхні Сонця — це області, де щільніша концентрація сонячної речовини перешкоджає тепловому потоку до видимої поверхні, що призводить до утворення дещо холодніших і, відповідно, темніших плям на Сонці.
Повільне обертання Сонця і повільне, але безперервне намотування ліній поля означає, що сонячні плями стають все більш численними, оскільки поле стає все більш спотвореним. Спостерігаючи за ними протягом багатьох років, здається, що плями повільно мігрують з полярних регіонів до екваторіальних, коли триває сонячний цикл.
Щоб спробувати допомогти зрозуміти цей складний цикл і розкрити інші таємниці Сонця, Європейське космічне агентство 10 лютого 2020 року запустило свій сонячний орбітальний апарат Solar Orbiter. Його місія — дослідити полярні області Сонця, зрозуміти, що керує 11-річним сонячним циклом і що спричиняє нагрівання корони, зовнішніх шарів атмосфери Сонця.
Опубліковані знімки з Solar Orbiter показують крупним планом видиму поверхню Сонця, фотосферу, яка наближається до піку сонячної активності.
Сонце у 2021 році та у 2023-му / Фото ESA & NASA/Solar Orbiter/EUI Team
На початку циклу, під час мінімуму сонячної активності у 2019 році, активність була відносно низькою, і було лише кілька сонячних плям. Відтоді активність повільно зростала.
Зображення з лютого 2021 року показує досить спокійне Сонце, але на знімку, зробленому в жовтні минулого року, видно, що ситуація геть інша.
Сонячні плями, сфотографовані сонячним телескопом Іноуе / Фото NSF/AURA/NSO
Розуміння сонячного циклу має не лише науковий інтерес. Воно життєво важливе для того, щоб звести до мінімуму пошкодження наземних і орбітальних систем, а також для того, щоб зрозуміти вплив на життя на Землі.