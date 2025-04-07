Подробно о солнечном цикле

Хотя мы не можем увидеть это невооруженным глазом, Солнце очень динамично. На его поверхности области концентрированных магнитных полей проявляются в виде темных пятен. Над этими пятнами активные области в атмосфере Солнца (короне) вызывают вспышки и корональные выбросы массы (КВМ), которые могут влиять на Землю, сообщает 24 Канал со ссылкой на Space.com.

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Однако частота появления солнечных пятен, солнечных вспышек и корональных выбросов массы не является постоянной. Она растет и падает в течение 11-летнего цикла. В нижней части солнечного цикла, которая называется солнечным минимумом, целые месяцы могут проходить без единого солнечного пятна. На пике цикла, который называется солнечным максимумом, солнечные пятна, вспышки и CME являются обычным явлением.

Люди отслеживают солнечные циклы уже почти 300 лет, подсчитывая количество солнечных пятен. С декабря 2019 года, во время солнечного минимума, ознаменовавшего конец 24-го солнечного цикла, мы находимся в 25-м солнечном цикле. Циклы обычно длятся около 11 лет, но точная продолжительность варьируется от цикла к циклу.

В начале текущего солнечного цикла Центр прогнозирования космической погоды публиковал свой официальный прогноз солнечного цикла, основанный на среднем значении прогнозов научного сообщества, которые в свою очередь часто составлялись на основе статистики прошлых циклов. Анализ предсказывал, что пик солнечного максимума придется на июль 2025 года, продуцируя примерно 100-125 ежемесячных солнечных пятен. Однако 25-й солнечный цикл превысил прогноз еще в августе 2024 года, когда за месяц звезда проявила 157 пятен.

Стоит отметить, что ученые никогда не знают конкретных границ каждого цикла, поскольку могут вычислить их только постфактум, когда цикл завершился. То же самое и с максимумом: только когда пик активности длительное время спадает, мы можем говорить о движении в сторону солнечного минимума. Чтобы выяснить границы, ученые анализируют количество пятен на поверхности звезды в течение 13 месяцев, определяя среднее значение для каждого месяца, а затем строя график. Таким образом когда ученые видят на графике длительный спад, они могут указать конкретный месяц в прошлом, на который приходился солнечный максимум.



Так выглядит график количества солнечных пятен в солнечном цикле с 2010 года до сегодня / Фото Центр прогнозирования космической погоды NOAA

Мы движемся к минимуму?

Самый большой отдельный месяц солнечных пятен текущего цикла, август 2024 года, имел общее количество 216 солнечных пятен. С тех пор ежемесячное количество пятен было значительно меньше и составляло от 136 до 166 в период с сентября 2024 года по март 2025 года. Является ли это признаком того, что солнечный максимум уже прошел? Вполне возможно, но не факт, поскольку продолжительность падения еще недостаточно длинная, чтобы делать окончательные выводы. Нужны еще несколько месяцев спадания активности, чтобы ученые могли сказать точнее.

Центр прогнозирования космической погоды NOAA имеет экспериментальный график прогнозирования солнечного цикла, который регулярно обновляется благодаря новейшим данным. Сейчас это самый точный прогноз на оставшуюся часть цикла, который мы имеем. Он значительно отличается от прогноза 2019 года и показывает, что солнечный максимум, вероятнее всего, уже прошел, с пиком между августом и ноябрем 2024 года. Если это правда, то мы уже можем находиться в фазе спада 25-го солнечного цикла.



Обновленный прогноз солнечного цикла показывает будущий спад активности / Фото Центр прогнозирования космической погоды NOAA

В общем можно говорить о том, что даты как максимума, так и будущего минимума отличаются от первоначального прогноза. Как такое может быть? Не все солнечные циклы длятся ровно 11 лет. В общем, чем сильнее солнечный цикл, тем он короче, как заметили ученые. Поскольку амплитуда нашего текущего цикла уже значительно превысила прогнозируемый пик, вполне вероятно, что и минимума мы достигнем минимум на несколько месяцев раньше.

Но расслабляться рано. Оглядываясь на первый график солнечного цикла, предоставленный выше в этом материале, мы видим, что 24-й солнечный цикл имел два пика: один в 2012 году, а второй в 2014 году. Этот двойной пик редко появляется в прогнозах, но он наблюдался много раз в исторических солнечных циклах. Может ли 25-й солнечный цикл продемонстрировать второй пик, отсрочив солнечный максимум до более позднего 2025 года? Это возможно, но, опять же, делать выводы мы сможем лишь после того, как цикл полностью завершится. В конце концов, нам придется подождать еще около года, чтобы узнать, когда состоялся настоящий пик солнечного цикла.

Кроме того, даже если определенный лунный пик цикла прошел, это не означает, что солнечная активность закончилась. Высокая солнечная активность сохраняется еще несколько лет после даты максимума, а потому мы еще некоторое время будем видеть много пятен, вспышек и выбросов, которые будут провоцировать магнитные бури и полярные сияния на Земле.