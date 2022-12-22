Київ Цифровий: які сервіси запустили для киян у 2022 році
Команда "Київ Цифровий" разом із Володимиром Кличком представила звіт про цифрові досягнення міста за 2022 рік та рішення, які були впроваджені у воєнний час.
На презентації підсумків року виступив Володимир Кличко. Він став амбасадором міського застосунку Київ Цифровий, повідомляє 24 канал.
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Які цифрові сервіси з'явились у Києві у 2022 році
Війна внесла корективи в наші плани. Проте головна місія залишалась незмінна — щодня робити Київ комфортнішим, безпечнішим та екологічнішим. Жодні ракетні обстріли не зупинять розвиток столиці,
– каже Петро Оленич, керівник цифрової трансформації столиці та заступник київського міського голови.
Презентація звіту / Фото Київ Цифровий
- Транспорт. Київ став першим містом в Україні, де повністю відмовились від паперових квитків у транспорті. Підключено оплату банківською карткою та гаджетами з NFC на всіх маршрутах і видах комунального громадського транспорту. Також у Київ Цифровий з'явився новий сервіс — рух громадського транспорту: 3000 зупинок, понад 100 маршрутів автобусів, тролейбусів і трамваїв. Тепер ви можете відслідкувати час їх прибуття, зберігати маршрути та дізнаватися про можливі й актуальні варіанти пересадок.
- Зв'язок. У Києві встановлено 295 базових станцій у всіх районах міста. Це перше в Україні місто, де побудували міську опорну мережу та інфраструктуру для впровадження технології інтернету речей. Близько 1000 укриттів було підключено до Wi-Fi.
- Безпека. Київ Цифровий перетворився на рятівний інструмент, який попереджає про загрози авіаударів та спрямовує людей до найближчого бомбосховища під час повітряної тривоги. В одному застосунку зібрано корисні посилання на місцезнаходження укриттів, інструкцію дій при обстрілах. Створено мапу працюючих аптек, додали мапу працюючих АЗС і СТО столиці. А ще додано мапу травмпунктів, точок продажу хліба, пунктів із безплатною питною водою та бюветами, точки працюючих продуктових магазинів, зоомагазинів та ветлікарень, гуманітарних штабів та інших підприємств.
- Адміністративні послуги. Застосунок Київ Цифровий дозволяє записатись у ЦНАП онлайн. Це дозволяє людям зберегти свій час і мінімізувати очікування в черзі.
Презентація звіту / Фото Київ Цифровий
- Екологія. Користувачі можуть отримувати сповіщення та рекомендації в разі погіршення якості повітря в Києві. 46 сертифікованих встановлених індикативних датчиків і 5 станцій разом аналізують повітря за великою кількістю показників. Аналогічні системи вже працюють у десятках країн світу.
- Культура і туризм. Створено туристично-культурний хаб з віртуальними 3D-турами пошкодженими внаслідок російської агресії будівлями Києва, які супроводжуються 15 аудіогідами двома мовами.
- Е-демократія. До появи петицій у Київ Цифровий було 38 петицій та 4 тисячі підписів. Після – 426 петицій та 570 тисяч підписів. Найпопулярніші теми зараз — транспорт та інфраструктура. За дерусифікацію було віддано понад 100 000 голосів. Це активно залучає громадян до пожвавлення суспільних процесів розвитку столиці.
Громадський бюджет – це можливість громади реалізовувати соціальні проєкти за бюджетні кошти. Цього року в голосуванні взяли участь 970 проєктів, на реалізацію яких місто виділило 200 мільйонів гривень.
- Адаптивність. Цьогоріч Київ Цифровий випустив англомовну версію, що дозволяє іноземним громадянам отримувати актуальну інформацію про життя в місті.
Презентація звіту / Фото Київ Цифровий