На презентации итогов года выступил Владимир Кличко. Он стал амбассадором городского приложения Киев Цифровой, сообщает 24 канал.

Интересно Итоги года: главные гаджеты и технологии, которые запомнит мир в 2022 году

Какие цифровые сервисы появились в Киеве в 2022 году

Война внесла коррективы в наши планы. Однако главная миссия оставалась неизменной — каждый день делать Киев более комфортным, безопасным и экологичным. Никакие ракетные обстрелы не остановят развитие столицы,

– говорит Петр Оленич, руководитель цифровой трансформации столицы и заместитель киевского городского головы.

Презентация отчета / Фото Киев Цифровой

Транспорт. Киев стал первым городом в Украине, где полностью отказались от бумажных билетов в транспорте. Подключена оплата банковской картой и гаджетами NFC на всех маршрутах и видах коммунального общественного транспорта. Также в Киеве Цифровой появился новый сервис — движение общественного транспорта: 3000 остановок, более 100 маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев. Теперь вы можете отслеживать время их прибытия, сохранять маршруты и узнавать возможные и актуальные варианты пересадок.

Киев стал первым городом в Украине, где полностью отказались от бумажных билетов в транспорте. Подключена оплата банковской картой и гаджетами NFC на всех маршрутах и видах коммунального общественного транспорта. Также в Киеве Цифровой появился новый сервис — движение общественного транспорта: 3000 остановок, более 100 маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев. Теперь вы можете отслеживать время их прибытия, сохранять маршруты и узнавать возможные и актуальные варианты пересадок. Связь. В Киеве установлено 295 базовых станций по всем районам города. Это первый в Украине город, где была построена городская опорная сеть и инфраструктура для внедрения технологии интернета вещей. Около 1000 укрытий было подключено к Wi-Fi.

В Киеве установлено 295 базовых станций по всем районам города. Это первый в Украине город, где была построена городская опорная сеть и инфраструктура для внедрения технологии интернета вещей. Около 1000 укрытий было подключено к Wi-Fi. Безопасность. Киев Цифровой превратился в спасательный инструмент, который предупреждает об угрозах авиаударов и направляет людей в ближайшее бомбоубежище во время воздушной тревоги. В одном приложении собраны полезные ссылки на местонахождение укрытий, инструкции действий при обстрелах. Создана карта работающих аптек, добавили карту работающих АЗС и СТО столицы. А еще добавлена карта травмпунктов, точек продажи хлеба, пунктов с бесплатной питьевой водой и бюветами, точки работающих продуктовых магазинов, зоомагазинов и ветбольниц, гуманитарных штабов и других предприятий.

Киев Цифровой превратился в спасательный инструмент, который предупреждает об угрозах авиаударов и направляет людей в ближайшее бомбоубежище во время воздушной тревоги. В одном приложении собраны полезные ссылки на местонахождение укрытий, инструкции действий при обстрелах. Создана карта работающих аптек, добавили карту работающих АЗС и СТО столицы. А еще добавлена карта травмпунктов, точек продажи хлеба, пунктов с бесплатной питьевой водой и бюветами, точки работающих продуктовых магазинов, зоомагазинов и ветбольниц, гуманитарных штабов и других предприятий. Административные сервисы. Применение Киев Цифровой позволяет записаться в Центр предоставления админуслуг онлайн. Это позволяет людям сберечь свое время и минимизировать ожидание в очереди.



Презентация отчета / Фото Киев Цифровой

Экология. Пользователи могут получать уведомления и рекомендации во время ухудшения качества воздуха в Киеве. 46 сертифицированных установленных индикативных датчиков и 5 станций вместе анализируют воздух по большому количеству показателей. Аналогичные системы уже работают в десятках стран мира.

Пользователи могут получать уведомления и рекомендации во время ухудшения качества воздуха в Киеве. 46 сертифицированных установленных индикативных датчиков и 5 станций вместе анализируют воздух по большому количеству показателей. Аналогичные системы уже работают в десятках стран мира. Культура и туризм. Создан туристический и культурный хаб с виртуальными 3D-турами поврежденными в результате российской агрессии зданиями Киева, сопровождающимися 15 аудиогидами на двух языках.

Создан туристический и культурный хаб с виртуальными 3D-турами поврежденными в результате российской агрессии зданиями Киева, сопровождающимися 15 аудиогидами на двух языках. Е-демократия. До появления петиций в Киев Цифровой было 38 петиций и 4 тысяч подписей. После – 426 петиций и 570 тысяч подписей. Самые популярные темы сейчас – транспорт и инфраструктура. За дерусификацию было отдано более 100 000 голосов. Это активно вовлекает граждан в оживление общественных процессов развития столицы.

Общественный бюджет – это возможность общества реализовывать социальные проекты за бюджетные средства. В этом году в голосовании приняло участие 970 проектов, на реализацию которых город выделил 200 миллионов гривен.

До появления петиций в Киев Цифровой было 38 петиций и 4 тысяч подписей. После – 426 петиций и 570 тысяч подписей. Самые популярные темы сейчас – транспорт и инфраструктура. За дерусификацию было отдано более 100 000 голосов. Это активно вовлекает граждан в оживление общественных процессов развития столицы. Общественный бюджет – это возможность общества реализовывать социальные проекты за бюджетные средства. В этом году в голосовании приняло участие 970 проектов, на реализацию которых город выделил 200 миллионов гривен. Адаптивность. Киев Цифровой выпустил англоязычную версию, позволяющую иностранным гражданам получать актуальную информацию о жизни в городе.

Презентация отчета / Фото Киев Цифровой