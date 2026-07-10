Київстару дозволили купити провайдера GigaCloud, що забезпечує роботу Дії

Антимонопольний комітет України офіційно дозволив компанії Київстар купити хмарного оператора GigaCloud. Це рішення стало результатом тривалого аналізу, під час якого фахівці вивчали, як саме об'єднання телекомунікаційного гіганта з хмарним сервісом вплине на конкуренцію в країні.

Комітет надав дозвіл не просто так. Умова – виконання низки суворих поведінкових зобов'язань, про які повідомляє офіційний портал АМКУ.

Які умови виставили Київстару

Фахівці відомства ретельно дослідили структуру ринку та можливості споживачів обирати постачальників. Головним побоюванням було те, що Київстар може почати нав'язувати свої послуги в "пакеті", обмежуючи доступ до ринку іншим гравцям. Щоб цього не сталося, регулятор висунув чіткі вимоги, які компанія зобов'язалася виконувати.

Ринок хмарних послуг характеризується активною конкуренцією між національними та глобальними провайдерами, а споживачі мають можливість обирати серед різних постачальників таких послуг,

– прокоментували в Антимонопольному комітеті України.

Зокрема, Київстар повинен забезпечити технічну можливість використовувати сервіси GigaCloud незалежно від того, послугами якого інтернет-провайдера користується клієнт.

Також компанії заборонили нав'язувати купівлю хмарних сервісів як обов'язкову умову для отримання мобільного зв'язку чи фіксованого інтернету. Користувач повинен мати змогу придбати хмарне сховище як окрему, самостійну послугу за прозорою ціною.

Зазначені зобов'язання спрямовані на запобігання можливому пов'язуванню хмарних послуг з іншими послугами,

– додали в АМКУ.

Чому GigaCloud важливий для держави?

Значимість цієї угоди важко переоцінити, адже GigaCloud – це не просто приватна компанія, а критично важливий елемент цифрової інфраструктури України. Зараз провайдер обслуговує понад 1,5 тисячі клієнтів. Серед них такі гіганти, як Дія, Прозорро та НАК "Нафтогаз". Також послугами компанії користуються Таскомбанк, Львівська обласна рада й енергетичні підприємства, як-от Львівобленерго, пише видання РБК-Україна.

По суті, значна частина державних даних та електронних сервісів, якими українці користуються щодня, фізично розміщена на серверах GigaCloud. Саме тому Антимонопольний комітет приділив стільки уваги тому, щоб після зміни власника умови надання цих послуг не погіршилися, а доступ до них залишався вільним від дискримінації.

Контроль за дотриманням цих правил буде постійним: Київстар зобов'язаний щороку подавати детальний звіт до комітету про виконання взятих на себе зобов'язань.

Еволюція Київстару: від дзвінків до екосистеми

Ця купівля логічно вписується в довгострокову стратегію мобільного оператора. Протягом останніх років Київстар активно трансформується зі звичайного постачальника зв'язку на багатопрофільну технологічну компанію. У портфелі оператора вже є медичний сервіс Helsi, платформа Київстар ТБ та значна частка в сервісі таксі Uklon.

Тенденція до розширення лише посилюється. Лише в лютому 2026 року компанія придбала популярний сервіс пошуку ліків Tabletki.ua, який співпрацює з 14 тисячами аптек по всій Україні. Тепер, додавши до цього переліку GigaCloud, Київстар отримує потужний фундамент для розвитку B2B-сектору (бізнес для бізнесу) та надійне місце для зберігання даних своєї величезної екосистеми.