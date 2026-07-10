Комитет дал разрешение не просто так. Условие – выполнение ряда строгих обязательств в отношении поведения, о которых сообщается на официальном портале АМКУ.

Какие условия были выдвинуты Киевстару

Специалисты ведомства тщательно изучили структуру рынка и возможности потребителей выбирать поставщиков. Главным опасением было то, что Киевстар может начать навязывать свои услуги в "пакете", ограничивая доступ к рынку другим игрокам. Чтобы этого не произошло, регулятор выдвинул четкие требования, которые компания обязалась выполнять.

Рынок облачных услуг характеризуется активной конкуренцией между национальными и глобальными провайдерами, а потребители имеют возможность выбирать среди различных поставщиков таких услуг,

– прокомментировали в Антимонопольном комитете Украины.

В частности, Киевстар должен обеспечить техническую возможность использования сервисов GigaCloud независимо от того, услугами какого интернет-провайдера пользуется клиент.

Также компании запретили навязывать покупку облачных сервисов в качестве обязательного условия для получения мобильной связи или фиксированного интернета. Пользователь должен иметь возможность приобрести облачное хранилище как отдельную, самостоятельную услугу по прозрачной цене.

Указанные обязательства направлены на предотвращение возможной привязки облачных услуг к другим услугам,

– добавили в АМКУ.

Почему GigaCloud важен для государства?

Значение этого соглашения трудно переоценить, ведь GigaCloud – это не просто частная компания, а критически важный элемент цифровой инфраструктуры Украины. Сейчас провайдер обслуживает более 1,5 тысячи клиентов. Среди них такие гиганты, как "Дія", "Прозорро" и НАК "Нафтогаз". Также услугами компании пользуются "Таскомбанк", Львовский областной совет и энергетические предприятия, такие как "Львовоблэнерго", пишет издание РБК-Украина.

По сути, значительная часть государственных данных и электронных сервисов, которыми украинцы пользуются ежедневно, физически размещена на серверах GigaCloud. Именно поэтому Антимонопольный комитет уделил столько внимания тому, чтобы после смены владельца условия предоставления этих услуг не ухудшились, а доступ к ним оставался свободным от дискриминации.

Контроль за соблюдением этих правил будет постоянным: Киевстар обязан ежегодно подавать в комитет подробный отчет о выполнении взятых на себя обязательств.

Эволюция Киевстара: от звонков к экосистеме

Эта сделка логично вписывается в долгосрочную стратегию мобильного оператора. В течение последних лет Киевстар активно трансформируется из обычного поставщика связи в многопрофильную технологическую компанию. В портфеле оператора уже есть медицинский сервис Helsi, платформа "Киевстар ТВ" и значительная доля в сервисе такси Uklon.

Тенденция к расширению только усиливается. Только в феврале 2026 года компания приобрела популярный сервис поиска лекарств Tabletki.ua, который сотрудничает с 14 тысячами аптек по всей Украине. Теперь, добавив в этот список GigaCloud, "Киевстар" получает мощную основу для развития B2B-сектора (бизнес для бизнеса) и надежное место для хранения данных своей огромной экосистемы.