Вчені змогли реконструювати склад повітря, яким дихали динозаври, проаналізувавши їхні зуби юрського та крейдового періодів. Дослідження ізотопів кисню в емалі скам’янілостей віком до 150 мільйонів років дозволило визначити рівень вуглекислого газу в доісторичній атмосфері.

Як зуби зберегли інформацію про давню атмосферу?

Міжнародна група вчених під керівництвом геохіміка Дінсу Фенга з Геттінгенського університету Георга-Августа в Німеччині розробила новий метод для вивчення клімату минулого. Він ґрунтується на тому, що все, що споживає живий організм, залишає хімічний слід у його тілі, зокрема в кістках і зубах. Це стосується й повітря, яким дихає тварина, пише 24 Канал з посиланням на PNAS.

Дивіться також Учені знайшли рак у скам'янілостях динозавра

Дослідники вивчали співвідношення ізотопів кисню, а саме кисню-17, у зубній емалі динозаврів. Певні процеси в атмосфері впливають на кількість цього ізотопу в молекулах вуглекислого газу, який вдихають тварини. Ця ізотопна аномалія потрапляє у воду в організмі, а згодом фіксується в зубній емалі під час її формування. Завдяки міцності емалі ці сліди можуть зберігатися мільйони років.

Проаналізувавши зразки зубів з музейних колекцій, вчені підтвердили попередні висновки, що в мезозойську еру концентрація CO 2 в атмосфері була значно вищою, ніж сьогодні. Наприклад:

У пізньому юрському періоді рівень CO 2 становив близько 1200 частин на мільйон (ppm).

становив близько 1200 частин на мільйон (ppm). У пізньому крейдовому періоді – близько 750 ppm.

Для порівняння, поточний рівень CO 2 в атмосфері Землі становить приблизно 430 ppm.

Імовірно, високий рівень вуглекислого газу був наслідком значно інтенсивнішої вулканічної активності. Аналіз зубів тиранозавра та зауропода (Kaatedocus) виявив аномально високі показники, що може свідчити про різкі стрибки CO 2 за життя цих конкретних особин, спричинені потужними виверженнями.

Цей метод відкриває нові можливості для вивчення не лише клімату, а й конкретних подій минулого. Наступним кроком команди є аналіз зубів тварин часів пермсько-тріасового вимирання, відомого як "Велике вимирання", щоб краще зрозуміти його причини та наслідки.