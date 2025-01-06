На Місяць і до зірок: ключові космічні місії, за якими варто стежити у 2025 році

2025 рік обіцяє стати періодом монументальних досягнень в галузі космічних досліджень та подорожей, адже амбітні місії заплановані по всьому світу. Від експедицій на Місяць до зустрічі з астероїдом – наступні 12 місяців обіцяють значний прогрес у розумінні Всесвіту та розширенні можливостей людини в космосі.

Редакція 24 Каналу постійно стежить за важливими космічними подіями та дослідженнями і активно висвітлює не лише найвадливіші, але й інші дрібніші події космічної галузі. Цього разу ми зібрали найважливіші події заплановані на 2025 рік, які в жодному разі не потрібно пропускати.

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Повернення на Місяць

У 2025 році Місяць залишається головним об'єктом досліджень. Вже на початку року, у січні, SpaceX запустить дві важливі місячні місії на борту однієї ракети.

Місія Blue Ghost : Розроблений техаською компанією з українським корінням Firefly Aerospace, цей місячний посадковий модуль здійснить двотижневий збір наукових даних на Місяці. Він приземлиться в районі Маре Крізіум, регіоні, який вважається місцем давнього падіння астероїда. Місія є частиною ініціативи NASA "Комерційні послуги з доставки корисного навантаження на Місяць" (CLPS), в рамках якої на поверхню Місяця буде доставлено 10 експериментів NASA.

: Розроблений техаською компанією з українським корінням Firefly Aerospace, цей місячний посадковий модуль здійснить двотижневий збір наукових даних на Місяці. Він приземлиться в районі Маре Крізіум, регіоні, який вважається місцем давнього падіння астероїда. Місія є частиною ініціативи NASA "Комерційні послуги з доставки корисного навантаження на Місяць" (CLPS), в рамках якої на поверхню Місяця буде доставлено 10 експериментів NASA. Місія Resilience Lander та Tenacious Micro Rover: Створені японською компанією ispace, ці апарати рухатимуться повільною траєкторією до Місяця, маючи на меті здійснити посадку на Маре Фрігоріс через чотири-п'ять місяців. Ця місія є другою спробою компанії ispace після аварії її спускового апарату "Хакуто" минулого року.



Апарат Blue Ghost / Фото Firefly Aerospace

Інша місячна місія Intuitive Machines, першої американської компанії, яка висадила приватний космічний апарат на поверхню Місяця за останні 50 років, буде спрямована на південний полюс супутника. Місія включатиме видобування ґрунту та дослідження кратерів за допомогою стрибаючого робота.

Досліджуючи походження Всесвіту

У лютому NASA планує запустити місію SPHEREx, космічну обсерваторію, призначену для складання карти всього неба в оптичному та ближньому інфрачервоному світлі.



Обсерваторія SPHEREx в горизонтальному положенні / Фото BAE Systems / NASA

Місія вивчатиме понад 100 мільйонів зірок галактики Молочний Шлях та 450 мільйонів інших галактик, шукаючи воду, органічні молекули та розуміння формування галактик і походження Всесвіту.

Повернення астронавтів NASA з МКС

Астронавти NASA Суні Вільямс і Бутч Вілмор, які перебувають на Міжнародній космічній станції (МКС) з червня 2024 року через технічні проблеми з космічним кораблем Boeing Starliner вимушено залишилися на МКС.

Попередньо місія повинна була тривати протягом 8 місяців, однак затягнулася майже на рік. Ще у січні NASA разом зі SpaceX планували повернути астронавтів на Землю, однак місію знову довелося відкласти, тож наступна очікувана дата повернення команди додому у березні.



Астронавти NASA Бутч Вілмор і Суніта Вільямс на Міжнародній космічній станції / Фото NASA

Важливі місії протягом року

Hera та випробування дозаправки SpaceX

У березні Європейське космічне агентство (ESA) відзначить важливу подію – проліт космічного апарату Hera повз Марс та його супутник Деймос. Цей маневр є частиною складної подорожі апарату до своєї головної мети: дослідження подвійної астероїдної системи Дідімос-Діморфос.

Під час прольоту Hera збиратиме важливі наукові дані про Марс і Деймос, використовуючи їхні гравітаційні поля для уточнення своєї траєкторії. Ці дані поглиблять наше розуміння сусідніх небесних тіл і допоможуть підготуватися до поглибленого вивчення системи Дідімос-Діморфос.

Місія покликана надати нові знання про формування астероїдів, потенційну небезпеку та можливість відхилення небезпечних астероїдів.



Апарат Hera пролетить повз Марс у напрямку астероїдів / Фото ESA

Тим часом SpaceX планує провести революційне випробування заправки на орбіті для свого космічного корабля Starship. Цей експеримент передбачає запуск повністю заправленого Starship на орбіту, після чого другий Starship пристикується до нього для передачі палива.

Ця складна місія, перша в історії космічних досліджень, має вирішальне значення для уможливлення тривалих місій на Місяць і Марс. Успіх у цій справі зміцнить роль дозаправки на орбіті в програмі NASA "Артеміда" і довгострокових дослідженнях космосу людиною, що потенційно змінить спосіб виходу людства в далекий космос.



Starship проведе випробування з дозаправки на орбіті / Фото SpaceX

Місії Axiom 4 та TRACERS

У квітні відбудуться два ключові запуски. Четверта приватна місія Axiom Space, Axiom Mission 4 (Ax-4), у співпраці зі SpaceX, відправить екіпаж на Міжнародну космічну станцію (МКС). Ця місія є ще одним кроком до комерційного використання орбіти Землі.

NASA також запустить місію TRACERS, призначену для вивчення магнітосфери Землі. Ця місія має на меті покращити розуміння космічної погоди та надати цінні дані для захисту супутників, електромереж та навігаційних систем від геомагнітних збурень.

Космічний апарат Dream Chaser

Безпілотний політ космічного апарату Sierra Space Dream Chaser, SSC Demo-1, відбудеться в травні. Цей багаторазовий "космічний літак" розроблений для зменшення витрат і збільшення частоти доставки вантажів на МКС. Його успіх може прокласти шлях до більш економічного орбітального туризму та ефективної логістики в космосі.



Апарат Dream Chaser / Фото NASA

Місія CRS NG-22

У червні місія CRS NG-22 компанії Northrop Grumman доставить на МКС необхідні вантажі і наукове обладнання. Ці регулярні місії з поповнення запасів забезпечують безперервну роботу станції та прогрес у проведенні критично важливих експериментів.

Crew-11 на МКС

Міжнародний екіпаж місії SpaceX Crew-11 розпочне свою подорож на МКС у липні. Команда проводитиме передові дослідження та технологічні випробування, розширюючи можливості та розуміння людства щодо життя та роботи в космосі.

Комерційна космічна станція Haven-1

Каліфорнійський стартап Vast запустить свою революційну комерційну космічну станцію Haven-1 у серпні. Призначена для розміщення чотирьох астронавтів під час 30-денних місій, Haven-1 стане прототипом приватних космічних готелів.

Її успіх може відкрити нові можливості для відпочинку та досліджень на орбіті, наблизивши людство до того, щоб зробити космічні подорожі такими ж доступними, як і авіаперельоти.



Так може виглядати в майбутньому комерційна станція Haven-1 / Фото Vast

Місія Грифон 1

Місія "Грифон-1" компанії Astrobotic доставить марсохід NASA VIPER на південний полюс Місяця наприкінці 2025 року. Він шукатиме водяний лід та інші ресурси, критичні для створення стійких місячних баз. Astrobotic, приватна американська компанія, продовжує сприяти підвищенню доступності Місяця для науки, комерції та досліджень завдяки партнерству з програмою NASA "Комерційні послуги з доставки корисного навантаження на Місяць" (CLPS).

Супутник Sentinel-6C

Місія Sentinel-6C, спільна робота NASA, NOAA, EUMETSAT та ESA, стартує в листопаді. Цей супутник відстежуватиме глобальні зміни рівня моря, надаючи важливі дані про зміну клімату, танення льодовикового покриву та загрози для прибережних територій. Його вимірювання дозволять уточнити кліматичні моделі та покращити прогнози майбутніх впливів на навколишнє середовище.

Місія ESCAPADE

Завершуючи рік, у грудні NASA запустить місію ESCAPADE. Ця ініціатива з двома супутниками має на меті вивчити магнітосферу Марса та процеси втрати атмосфери. Проливаючи світло на те, як Марс втратив більшу частину своєї атмосфери, місія підтримає майбутні пілотовані місії та оцінить потенціал планети щодо придатності для життя в минулому та майбутньому.



Місія ESCAPADE стане однією з останніх в 2025 році / Зображення NASA

Космічні амбіції Індії

Індія продовжує розвивати свою програму польотів людини в космос. Індійський астронавт Шубханшу Шукла візьме участь у комерційному польоті на МКС, що здійснюється компанією Axiom Space, разом з астронавтами з Польщі та Угорщини. Місія, запланована на весну, триватиме до 14 днів. Індія також розробляє власний пілотований космічний корабель, запуск якого запланований на 2026 рік.

Китай націлився на астероїд

Китай готує свою першу місію з відбору зразків з астероїдів, Tianwen-2, запуск якої заплановано на весну цього року. Космічний апарат зустрінеться з Камо'оалева, навколоземним астероїдом, який, як припускають, є фрагментом Місяця. Зразки будуть повернуті на Землю в 2026 році, після чого "Тяньвень-2" попрямує до комети 311P/PANSTARRS, яка, як очікується, прибуде в середині 2030-х років.

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Вирішальний рік попереду

З місіями, що охоплюють Місяць, астероїди та інші планети, 2025 рік обіцяє революційні відкриття та прогрес у дослідженні космосу. Кожна віха наближатиме людство до розгадки таємниць космосу, розширюючи межі технологій та міжнародної співпраці.