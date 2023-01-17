Втрачену копію книги "Оптика", що належала Ісааку Ньютону й ним же написану, знайшов колекціонер

Девід ДіЛаура, професор Університету Колорадо, працював над бібліографією, в якій перераховувалися всі важливі наукові праці з оптики. Але, як це часто буває, зробив інше неочікуване відкриття.

Примірник фундаментального трактату Ісаака Ньютона "Оптика", який він придбав близько 20 років тому, виявився з особистої бібліотеки самого автора. Вона вважалася втраченою протягом багатьох десятиліть. Книга буде виставлена на продаж на ярмарку рідкісних книг у Сан-Франциско 3-5 лютого 2023 року за ціною 375 000 фунтів стерлінгів.

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Що відомо

Ісаак Ньютон – один із найвидатніших і найвідоміших вчених в історії. Серед численних сфер його інтересів була оптика та природа світла. Він провів десятки експериментів, написав багато праць, протистояв критикам, але зрештою виявився правим у своїх теоріях. Всі його ідеї зрештою лягли в основу останнього трактату Ньютона "Оптика", який був опублікований у 1704 році. Праця стала значним внеском в оптичну науку, ставши в один ряд з "Astronomiae Pars Optica" Йоганна Кеплера і "Traité de la Lumière" Гюйгенса. Вона, на відміну від деяких попередніх праць Ньютона, була написана англійською, що робило її набагато більш читабельною для аудиторії.

Ньютон помер без заповіту в 1727 році, і його книги були продані разом з іншим майном людині на ім'я Джон Хаггінс, наглядачу Флотської в'язниці.

Хаггінс купив їх як подарунок для свого сина Чарльза, ректора в Оксфордширі, а потім книги перейшли до наступника Чарльза Хаггінса на посаді ректора, доктора Джеймса Масгрейва.

Далі книги перейшли до його сина, сера Джеймса Масгрейва, і залишалися в родині протягом багатьох поколінь, поки значна частина їхньої бібліотеки Ньютона не була продана в 1920 році.

Коли ДіЛаура купив цей примірник понад 20 років тому в англійського дилера рідкісних книг у Західному Сассексі, ні покупець, ні продавець не мали жодного уявлення про його історію. ДіЛаура описав свою знахідку як "подію, яка трапляється раз у житті колекціонера", і це дійсно так. Колекціонери й торговці рідкісними книгами люблять хороші історії про перевідкриття,

– каже Пом Харрінгтон, власник компанії Peter Harrington Rare Books, яка займається продажем книги.



Примірник "Оптики", куплений 20 років тому, виявився з особистої бібліотеки Ньютона / Фото Peter Harrington

ДіЛаура зрозумів, що його примірник "Оптики" може бути більш значущим, ніж він спочатку думав, коли він висвітлив екслібрис Джеймса Масгрейва і виявив під ним другий екслібрис, що належав Чарльзу Хаггінсу. Наявність обох екслібрисів зазвичай вважається доказом того, що конкретна книга була частиною бібліотеки Ньютона. Але ДіЛаура хотів отримати додаткове підтвердження, тому він проконсультувався з дослідниками праць Ньютона в Кембриджі, які прийшли до висновку, що це – втрачений другий примірник другого видання "Оптики" Ньютона 1717 року.