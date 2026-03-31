Рожева повня зійде над Україною: коли і де найкраще спостерігати Місяць

У ніч з 1 на 2 квітня 2026 року українці зможуть спостерігати квітневу повню, відому як "Рожевий Місяць". Вона зійде над горизонтом ввечері й стане однією з найяскравіших небесних подій початку весни.

Про це розповідає 24 Канал.

Коли і як дивитися "Рожевий Місяць" в Україні?

Квітнева повня настане 2 квітня 2026 року о 05:12 за київським часом – саме тоді Місяць опиниться точно навпроти Сонця і буде повністю освітлений. Втім, найкращий момент для спостереження – не цей точний час, а вечір напередодні.

Увечері 1 квітня Місяць почне сходити над східним горизонтом приблизно о 19:20 – 19:40 (залежно від регіону України). Саме в цей момент він виглядатиме найбільш ефектно: великим, із жовтувато-помаранчевим відтінком. Такий колір пояснюється тим, що світло проходить через щільні шари атмосфери.

Цікаво, що хоча ця повня не є "супермісяцем", вона може здаватися значно більшою. Це добре відомий оптичний ефект – так звана ілюзія Місяця, коли небесне тіло біля горизонту виглядає більшим, ніж високо в небі.

Порада! Для найкращого досвіду спостереження варто знайти місце з відкритим видом на схід – наприклад, поле, пагорб або дах будівлі. І не зайвим буде теплий одяг: весна вже настала, але вечори ще прохолодні.

Чому повню називають "Рожевою"?

Не зважаючи на назву, Місяць насправді не стане рожевим і навіть не матиме схожого відтінку. Так вже повелося, що кожна повня місяця має власну назву, яка походить з релігійних чи культурних обрядів або звичаїв різних країн.

Назва саме квітневої повні походить від дикої квітки флокс, яка саме в цей період цвіте у Північній Америці, пояснює Old Farmer's Almanac. Однак у різних культурах ця повня має інші назви: у Європі її асоціювали з проростанням насіння, а деякі корінні народи Америки – з таненням криги та поверненням судноплавства річками.

Цікавий факт! Для християн ця повня має особливе значення – це так званий пасхальний Місяць. Саме від нього залежить дата Великодня: у 2026 році свято припадає на 5 квітня.

Що ще буде видно на небі?

Якщо ви вже зібралися спостерігати повний місяць, то не зайвим буде звернути увагу й на інші об'єкти нічного неба квітня. Під час сходу повні варто звернути увагу на такі астрономічні тіла:

Ліворуч від Місяця можна буде побачити зорі сузір'я Діви, зокрема яскраву Спіку;

Вище сяятиме Арктур – одна з найяскравіших зірок неба;

У південно-західній частині неба домінуватиме Юпітер;

На заході одразу після заходу Сонця можна буде помітити Венеру, але вона швидко зникне за горизонтом.

Як краще спостерігати і фотографувати?

Повня – ідеальний момент, щоб роздивитися поверхню Місяця навіть без телескопа. А для фото достатньо смартфона або камери, якщо дотримуватися простих правил від NASA:

використовуйте штатив для стабільності

вмикайте таймер або дистанційний спуск

обирайте довший фокус (від 400 мм – для деталей)

знімайте під час сходу, коли Місяць виглядає найбільшим

До речі, спеціальний місячний фільтр може допомогти зменшити яскравість і зробити спостереження комфортнішим.