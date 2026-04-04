Чотири причини оновити комп’ютерний монітор

Монітор, як і будь-яке інше обладнання, має обмежений ресурс роботи. Навіть якщо він не зламався, це не означає, що він і далі забезпечує комфортну та якісну роботу. Є кілька сигналів, які вказують на те, що настав час задуматися про оновлення. Про це пише BGR.

Дивіться також В Україні з'явилися телевізори Micro RGB: що це таке й у чому їхні особливості

Коли монітор перестає бути зручним?

Перший фактор – вік пристрою. Тривалість служби монітора залежить від багатьох умов: інтенсивності використання, типу матриці, якості компонентів. У середньому екран, який працює близько восьми годин на день, може прослужити від 10 до 20 років. Якщо вашому монітору вже понад десять років, варто придивитися до нових моделей. Особливо це актуально для OLED-дисплеїв, які в реальних умовах можуть почати втрачати якість уже через 3–5 років. Зокрема, може з’явитися ефект "вигоряння", коли залишки статичних елементів інтерфейсу залишаються на екрані.

Ще одна ознака – погіршення яскравості та точності кольорів. З часом екран може ставати тьмянішим, а кольори – менш насиченими або спотвореними. Це не лише ускладнює перегляд контенту, а й створює навантаження на очі. Частково проблему іноді можна вирішити ремонтом, але це не гарантує довготривалого результату, адже інші компоненти також можуть скоро вийти з ладу.

Також варто звернути увагу на споживання електроенергії. Старі монітори зазвичай менш енергоефективні, ніж сучасні. Якщо рахунки за електроенергію зростають, а у вас досі старий дисплей, він може бути однією з причин. Нові моделі часто споживають менше енергії, що дозволяє частково компенсувати витрати на їхню покупку.

Як пише Slashgear, окремий аргумент на користь заміни – здешевлення технологій. Те, що раніше було дорогим, з часом стає доступнішим. Якщо кілька років тому бажаний монітор здавався занадто дорогим, зараз його ціна могла суттєво знизитися. У такому випадку старий пристрій, який лише частково відповідає потребам, виглядатиме застарілим на тлі нових можливостей. До того ж, робочий монітор можна продати і використати ці кошти для покупки нового.

Зрештою, своєчасне вивчення ринку допоможе уникнути поспішних рішень. Коли настане момент заміни, ви вже будете розуміти, які варіанти доступні та що саме вам потрібно – незалежно від того, чи використовуєте ви комп’ютер для роботи, ігор чи повсякденних задач.