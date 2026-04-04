Монитор, как и любое другое оборудование, имеет ограниченный ресурс работы. Даже если он не сломался, это не значит, что он и дальше обеспечивает комфортную и качественную работу. Есть несколько сигналов, которые указывают на то, что пришло время задуматься об обновлении. Об этом пишет BGR.

Смотрите также В Украине появились телевизоры Micro RGB: что это такое и в чем их особенности

Когда монитор перестает быть удобным?

Первый фактор – возраст устройства. Продолжительность службы монитора зависит от многих условий: интенсивности использования, типа матрицы, качества компонентов. В среднем экран, который работает около восьми часов в день, может прослужить от 10 до 20 лет. Если вашему монитору уже более десяти лет, стоит присмотреться к новым моделям. Особенно это актуально для OLED-дисплеев, которые в реальных условиях могут начать терять качество уже через 3–5 лет. В частности, может появиться эффект "выгорания", когда остатки статических элементов интерфейса остаются на экране.

Еще один признак – ния яркости и точности ухудшение яркости и точности цветов. Со временем экран может становиться тусклее, а цвета – менее насыщенными или искаженными. Это не только затрудняет просмотр контента, но и создает нагрузку на глаза. Частично проблему иногда можно решить ремонтом, но это не гарантирует долговременного результата, ведь другие компоненты также могут скоро выйти из строя.

Также стоит обратить внимание на потребление электроэнергии. Старые мониторы обычно менее энергоэффективные, чем современные. Если счета за электроэнергию растут, а у вас до сих пор старый дисплей, он может быть одной из причин. Новые модели часто потребляют меньше энергии, что позволяет частично компенсировать затраты на их покупку.

Как пишет Slashgear, отдельный аргумент в пользу замены – удешевление технологий. То, что раньше было дорогим, со временем становится доступнее. Если несколько лет назад желаемый монитор казался слишком дорогим, сейчас его цена могла существенно снизиться. В таком случае старое устройство, которое лишь частично соответствует потребностям, будет выглядеть устаревшим на фоне новых возможностей. К тому же, рабочий монитор можно продать и использовать эти средства для покупки нового.

В конце концов, своевременное изучение рынка поможет избежать поспешных решений. Когда наступит момент замены, вы уже будете понимать, какие варианты доступны и что именно вам нужно – независимо от того, используете ли вы компьютер для работы, игр или повседневных задач.