Коли Apple випустить iOS 26 та інші операційні системи з новим "скляним" дизайном

Apple представила наступні великі оновлення своїх операційних систем на щорічній конференції WWDC 2025. Компанія також оголосила про зміни в іменуванні, прив'язавши версії до календарного року. Тепер замість послідовних номерів, як iOS 19 чи watchOS 11, системи матимуть номер 26, що стосується року, в який вони будуть актуальні.

Таким чином тепер ми маємо iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 (з назвою Tahoe), watchOS 26, tvOS 26, та visionOS 26. У цьому матеріалі 24 Канал розповідає, коли можна буде отримати кожну з них.

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Коли вийде iOS 26 та інші операційні системи Apple

Центральною зміною в цих оновленнях став масштабний візуальний перегляд дизайну, який Apple називає "Liquid Glass". Це перший значний редизайн з часів iOS 7. Нова уніфікована тема дизайну по всій лінійці пристроїв включає напівпрозорі елементи, які імітують напівпрозоре матове скло. Це відображено у віджетах, іконках та новому прозорому режимі, який доповнює світлий і темний режими.

Варто зазначити, що в мережі таке дизайнерське рішення сприйняли дуже погано. Багато хто вказує на погану читабельність, адже в багатьох випадках фон, кнопки і текст просто зливаються.

Серед інших заявлених функцій, згаданих у джерелах, iPadOS 26 отримає значні оновлення для продуктивності та багатозадачності, зокрема нову систему віконного відображення та покращення Файлів. iOS 26 матиме оновлення для CarPlay, новий додаток Games, індикатори набору тексту в групових чатах та живі переклади у iMessage, FaceTime та під час дзвінків, навіть якщо співрозмовник не використовує iPhone. Система для телевізорів tvOS 26 також отримає новий візуальний дизайн.

Бета для розробників

Для розробників вже доступні перші бета-версії всіх цих платформ. Зокрема, iPadOS 26 developer beta 1 та iOS 26 developer beta 1 були випущені 9 червня 2025 року. watchOS 26 developer beta 1 також почала розгортатися, але для її встановлення спочатку потрібна інстальована бета-версія iOS 26 на iPhone. Доступ до бета-версій для розробників здійснюється через розділ "Оновлення ПЗ" у Налаштуваннях пристроїв з увімкненою опцією бета-ПЗ для розробників.

Однак варто пам'ятати, що перші бета-версії великих оновлень операційних систем часто містять багато помилок та проблем з продуктивністю. Apple не рекомендує встановлювати ці ранні бета-версії на основні пристрої через ризик виникнення різноманітних проблем та можливу нестабільність сторонніх додатків.

Бета для всіх

Користувачі, які не є розробниками, зможуть спробувати нові оновлення, встановивши публічні бета-версії. Публічна бета-програма доступна для всіх, хто реєструється на сайті beta.apple.com.

Очікується, що публічні бета-версії будуть випущені наступного місяця, у липні. Історично Apple випускає публічну бету приблизно під час циклу третьої бета-версії для розробників, що зазвичай припадає на перші тижні липня.

Публічні бета-версії, як правило, стабільніші за розробницькі, але все одно є попередніми релізами. Публічні бета-версії будуть доступні для iPhone, iPad, Mac, Apple Watch та Apple TV. Варто зазначити, що visionOS не бере участі в публічній бета-програмі.

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Коли фінальний випуск

Широкий запуск iOS 26 та інших операційних систем для всіх користувачів заплановано на осінь цього року разом із головними пристроями компанії. Якщо Apple дотримуватиметься свого стандартного графіку випуску, це відбудеться у вересні. Навіть фінальні осінні релізи можуть мати деякі помилки, хоча вони мають бути значно стабільнішими за поточні бета-версії.