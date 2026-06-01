Дешевша і легша Vision Pro може вийти лише у 2028 році – що планує Apple

Apple працює над новою версією гарнітури Vision Pro, яка має стати дешевшою та легшою. Однак запуск пристрою очікується лише через кілька років, адже компанія переглядає свою стратегію у сфері змішаної реальності.

Компанія Apple продовжує розробку нового покоління гарнітури змішаної реальності, яка має стати наступником Apple Vision Pro. За даними журналіста Mark Gurman з Bloomberg, оновлений пристрій може з'явитися не раніше кінця 2028 року або навіть у 2029 році.

Дивіться також Витік інформації розкрив нові деталі про iOS 27, і вони нарешті нам подобаються

Коли Apple випустить наступника Vision Pro?

У своїй розсилці Power On він зазначає, що нинішня модель за 3 499 доларів залишається занадто дорогою та громіздкою для масового ринку. Саме тому Apple змушена працювати над суттєвим редизайном – зменшенням ваги, розмірів і вартості пристрою.

За словами Гурмана, компанія тимчасово поставила розвиток лінійки змішаної реальності "на паузу". Причина полягає в тому, що поточна концепція Vision Pro не змогла стати масовим продуктом через високу ціну та обмежену практичність для щоденного використання.

Водночас Apple не відмовляється від категорії повністю. Навпаки – компанія працює над новим поколінням пристрою, яке має бути:

легшим за поточну версію

дешевшим у виробництві

з більш компактною конструкцією

орієнтованим на ширшу аудиторію.

Що відбувається з іншими AR/VR проєктами Apple?

Паралельно Apple зміщує фокус на інший напрям – розумні окуляри. За інформацією Гурмана, колишні співробітники підрозділу Vision Products Group були переведені саме на цей проєкт.

Компанія планує представити свої перші смарт-окуляри приблизно у 2027 році. Це може стати більш масовим продуктом, ніж повноцінна гарнітура змішаної реальності, оскільки такі пристрої потенційно легші, дешевші та зручніші для щоденного використання.

Що це означає для ринку змішаної реальності?

Поточна стратегія Apple свідчить про переоцінку ринку AR/VR-пристроїв. Хоча Apple Vision Pro залишається технологічно просунутим пристроєм, компанія визнає, що масове впровадження таких гарнітур потребує суттєвого здешевлення та спрощення конструкції.

Аналітики вважають, що Apple зараз фактично розділяє свою стратегію на два напрямки: преміальний сегмент гарнітур змішаної реальності, більш доступні смарт-окуляри для щоденного використання

Чому реліз відкладено до 2028 року?

Основна причина затримки – технічна складність створення одночасно легкого, потужного та доступного пристрою. Apple прагне зменшити вагу гарнітури, знизити її ціну та при цьому зберегти продуктивність, необхідну для роботи з AR та AI-функціями.

Саме ці вимоги, за оцінками інсайдерів, і відсувають нову версію Vision Pro на другу половину десятиліття.