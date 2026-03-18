Новий Tesla Roadster можуть показати вже у квітні, але це не точно

Компанія Tesla знову натякнула на швидку презентацію нового Tesla Roadster. За словами Ілона Маска, електричний спорткар можуть показати вже наступного місяця. Втім, формулювання залишають простір для сумнівів, адже запуск моделі переносили вже неодноразово.

Історія з другим поколінням Roadster дедалі більше нагадує нескінченний цикл обіцянок і перенесень. Сам Маск раніше жартував із цього, навіть називав датою презентації 1 квітня 2026 року – очевидно, не без іронії. Про це пише Digital trends.

Коли ж покажуть довгоочікуваний спорткар?

Тепер ситуація знову змінилася. У нещодавньому дописі підприємець повідомив, що прем’єра електричного спорткара "сподіваємось" відбудеться наступного місяця і "ймовірно" наприкінці квітня. Саме ці обережні слова викликають найбільше скепсису, адже схожі формулювання звучали й раніше.

Ще у листопаді 2025 року компанія також говорила про можливий показ на початку квітня. Тоді це виглядало як напівсерйозний анонс із запасним варіантом на випадок перенесення. Тепер дата зсунулася далі, але впевненості не додалося.

Є лише два сценарії розвитку подій. Перший – компанія справді готує реальну презентацію й просто уникає точних дат. Другий – історія повториться, і терміни знову зміняться. Багато спостерігачів схиляються саме до другого варіанту.

Як пише Electrek, другий Roadster вперше показали як концепт ще у 2017 році. Тоді запуск планували на 2020-й, але згодом його неодноразово відкладали через зміну пріоритетів, технічні складнощі та інші причини. У результаті автомобіль так і не дістався серійного виробництва.

Через це нинішні обіцянки не викликають великого оптимізму. Попри нові натяки, остаточно повірити в дебют можна буде лише після офіційного анонсу. Поки ж шанувальникам бренду залишається чекати без зайвих очікувань