iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia та watchOS 11: коли вийдуть операційні системи Apple і для кого

Разом із релізом нових смартфонів та годинників, Apple випускає свіжі версії всіх своїх операційних систем. Ось усе, що треба знати про їхні дати виходу та пристрої, на які вони можуть бути встановлені.

Дата випуску iOS 18

Apple оголосила, що iOS 18 вийде 16 вересня. Вона запропонує користувачам iPhone низку важливих функцій, включаючи нові можливості налаштування головного екрана, оновлений Центр управління і багато іншого.

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Набір функцій штучного інтелекту Apple Intelligence з'явиться лише в iOS 18.1, реліз якої очікується наприкінці жовтня.

Щоб установити оновлення, достатньо зайти в налаштування вашого смартфона, вибрати "Загальні", а потім вибрати "Оновлення програмного забезпечення".

Ось повний список iPhone, сумісних з iOS 18 у цьому році:

iPhone XR.

iPhone XS and XS Max.

iPhone 11.

iPhone 11 Pro and 11 Pro Max.

iPhone 12 and 12 mini.

iPhone 12 Pro and 12 Pro Max.

iPhone 13 and 13 mini.

iPhone 13 Pro and 13 Pro Max.

iPhone 14 and 14 Plus.

iPhone 14 Pro and 14 Pro Max.

iPhone 15 and 15 Plus.

iPhone 15 Pro and 15 Pro Max.

iPhone 16 and 16 Plus.

iPhone 16 Pro and 16 Pro Max.

iPhone SE (друге покоління).

iPhone SE (третє покоління).

Дата випуску iPadOS 18

Попри те, що вчора не було представлено нових моделей iPad, ми знаємо дату випуску iPadOS 18. Вона має ту ж саму дату випуску, що й операційна система для смартфонів – 16 вересня.

Нові функції iPadOS 18:

Новий Домашній екран та інструменти для налаштування іконок додатків.

Додаток "Калькулятор" з математичними нотатками.

Нові функції "Нотаток", включаючи функцію Apple Pencil Smart Script.

Оновлений інтерфейс програми "Фото".

Новий дизайн панелі вкладок для додатків.

Оновлення програми "Файли" для збереження завантажених файлів і папок та багато іншого.

Моделі iPad, сумісні з iPadOS 18

iPad Pro (M4).

iPad Pro 12,9-дюймовий (3-го покоління і новіше).

iPad Pro 11-дюймовий (1-го покоління і новіше).

iPad Air (M2).

iPad Air (3-го покоління і новіше).

iPad (7-го покоління і новіше).

iPad mini (5-го покоління і новіше).

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Дата виходу macOS Sequoia

Операційна система для ноутбуків macOS Sequoia також буде випущена 16 вересня.

Як і iOS 18, macOS Sequoia також не матиме функцій Apple Intelligence під час запуску, натомість вони будуть відкладені принаймні до macOS Sequoia 15.1 пізніше в жовтні. Проте, в Sequoia все ще є ряд інших цікавих функцій.

Однією з таких функцій є віддзеркалення iPhone, яка дозволяє вам повністю використовувати iPhone з вашого Mac, повністю без підключення по дроту, навіть якщо ваш телефон знаходиться в іншому кінці кімнати й заблокований. Клавіатура і трекпад вашого Mac стають входами для вашого iPhone. Ви також можете отримувати сповіщення з iPhone на Mac, якщо увімкнено функцію віддзеркалення iPhone, що буде дуже корисно й зручно.

Ще однією важливою функцією є об'єднання вікон у плитки, що дозволяє об'єднувати вікна в акуратні плитки, подібно до того, як це працює у Windows. Apple описує цю функцію як "новий спосіб розташування вікон у макеті, який найкраще підходить для [користувачів]".

Інші функції macOS Sequoia включають наступне:

Нова функція Highlights у Safari для швидкого пошуку інформації в інтернеті. Наприклад, інструкцій, резюме або швидких посилань для отримання додаткової інформації.

Новий режим Reader для читання статей без відволікання, включаючи резюме та зміст.

Game Porting Toolkit 2 – надає розробникам більше можливостей для перенесення своїх ігор на Mac, iPhone та iPad.

Presenter Preview дозволяє користувачам бачити те, чим вони діляться, перш ніж ділитися під час відеоконференції.

Тепер ви зможете замінити фон під час відеоконференції.

Нова програма "Паролі" допоможе вам упорядкувати ваші паролі та 2FA-коди без необхідності копатися в програмі "Налаштування".

Нові текстові ефекти, емодзі та стікери, а також можливість запланувати текст на пізніше в додатку "Повідомлення".

Нова функція "Колекції" в додатку "Фотографії".

Додаток "Календар" тепер інтегрується з "Нагадуваннями".

Такі функції, як "Інструменти для написання", "Короткі відомості про сповіщення", введення тексту в Siri, підтримка ChatGPT, Playground і Genmoji, вважаються частиною набору функцій Apple Intelligence і стануть доступними пізніше.

Чи сумісний ваш Mac

macOS Sequoia, як зазвичай, припиняє підтримку ще більшої кількості комп'ютерів Intel Mac і буде сумісною лише з наступними моделями:

2020 MacBook Air і новіші.

2018 MacBook Pro і новіші.

2019 iMac і новіші.

2018 Mac mini і новіші.

2017 iMac Pro і новіші.

2022 Mac Studio і новіші.

2019 Mac Pro і новіші.

Якщо ви користуєтеся одним зі знятих з виробництва Mac, наприклад, MacBook Air 2018-2019 років, вам не пощастило. Проте ви зможете отримувати оновлення безпеки macOS Sonoma ще протягом двох років.

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Дата релізу watchOS 11

Нарешті, в той же день, 16 вересня, виходить і операційна система для розумних годинників watchOS 11.

Це оновлення додає нові інтерактивні віджети до Smart Stack, а також вперше показує "Живі дії" (Live Activities) з iPhone.

Оновлення також поставляється з новим додатком Vitals, який надає користувачам кращий контекст про їхнє здоров'я на основі даних, зібраних Apple Watch.

У додатку "Фітнес" користувачі знайдуть більше налаштованих кілець активності. Наприклад, тепер можна призначити день відпочинку або встановити різні цілі на певні дні тижня.

Водночас Apple Fitness+ додає новий простір "Для вас" та покращені винагороди.

Оновлення також представляє нові циферблати годинників та додаток Apple Translate для Apple Watch.

Які пристрої отримають watchOS 11