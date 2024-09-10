Дата випуску iOS 18
Apple оголосила, що iOS 18 вийде 16 вересня. Вона запропонує користувачам iPhone низку важливих функцій, включаючи нові можливості налаштування головного екрана, оновлений Центр управління і багато іншого.
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Набір функцій штучного інтелекту Apple Intelligence з'явиться лише в iOS 18.1, реліз якої очікується наприкінці жовтня.
Щоб установити оновлення, достатньо зайти в налаштування вашого смартфона, вибрати "Загальні", а потім вибрати "Оновлення програмного забезпечення".
Ось повний список iPhone, сумісних з iOS 18 у цьому році:
- iPhone XR.
- iPhone XS and XS Max.
- iPhone 11.
- iPhone 11 Pro and 11 Pro Max.
- iPhone 12 and 12 mini.
- iPhone 12 Pro and 12 Pro Max.
- iPhone 13 and 13 mini.
- iPhone 13 Pro and 13 Pro Max.
- iPhone 14 and 14 Plus.
- iPhone 14 Pro and 14 Pro Max.
- iPhone 15 and 15 Plus.
- iPhone 15 Pro and 15 Pro Max.
- iPhone 16 and 16 Plus.
- iPhone 16 Pro and 16 Pro Max.
- iPhone SE (друге покоління).
- iPhone SE (третє покоління).
Дата випуску iPadOS 18
Попри те, що вчора не було представлено нових моделей iPad, ми знаємо дату випуску iPadOS 18. Вона має ту ж саму дату випуску, що й операційна система для смартфонів – 16 вересня.
Нові функції iPadOS 18:
- Новий Домашній екран та інструменти для налаштування іконок додатків.
- Додаток "Калькулятор" з математичними нотатками.
- Нові функції "Нотаток", включаючи функцію Apple Pencil Smart Script.
- Оновлений інтерфейс програми "Фото".
- Новий дизайн панелі вкладок для додатків.
- Оновлення програми "Файли" для збереження завантажених файлів і папок та багато іншого.
Моделі iPad, сумісні з iPadOS 18
- iPad Pro (M4).
- iPad Pro 12,9-дюймовий (3-го покоління і новіше).
- iPad Pro 11-дюймовий (1-го покоління і новіше).
- iPad Air (M2).
- iPad Air (3-го покоління і новіше).
- iPad (7-го покоління і новіше).
- iPad mini (5-го покоління і новіше).
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Дата виходу macOS Sequoia
Операційна система для ноутбуків macOS Sequoia також буде випущена 16 вересня.
Як і iOS 18, macOS Sequoia також не матиме функцій Apple Intelligence під час запуску, натомість вони будуть відкладені принаймні до macOS Sequoia 15.1 пізніше в жовтні. Проте, в Sequoia все ще є ряд інших цікавих функцій.
Однією з таких функцій є віддзеркалення iPhone, яка дозволяє вам повністю використовувати iPhone з вашого Mac, повністю без підключення по дроту, навіть якщо ваш телефон знаходиться в іншому кінці кімнати й заблокований. Клавіатура і трекпад вашого Mac стають входами для вашого iPhone. Ви також можете отримувати сповіщення з iPhone на Mac, якщо увімкнено функцію віддзеркалення iPhone, що буде дуже корисно й зручно.
Ще однією важливою функцією є об'єднання вікон у плитки, що дозволяє об'єднувати вікна в акуратні плитки, подібно до того, як це працює у Windows. Apple описує цю функцію як "новий спосіб розташування вікон у макеті, який найкраще підходить для [користувачів]".
Інші функції macOS Sequoia включають наступне:
- Нова функція Highlights у Safari для швидкого пошуку інформації в інтернеті. Наприклад, інструкцій, резюме або швидких посилань для отримання додаткової інформації.
- Новий режим Reader для читання статей без відволікання, включаючи резюме та зміст.
- Game Porting Toolkit 2 – надає розробникам більше можливостей для перенесення своїх ігор на Mac, iPhone та iPad.
- Presenter Preview дозволяє користувачам бачити те, чим вони діляться, перш ніж ділитися під час відеоконференції.
- Тепер ви зможете замінити фон під час відеоконференції.
- Нова програма "Паролі" допоможе вам упорядкувати ваші паролі та 2FA-коди без необхідності копатися в програмі "Налаштування".
- Нові текстові ефекти, емодзі та стікери, а також можливість запланувати текст на пізніше в додатку "Повідомлення".
- Нова функція "Колекції" в додатку "Фотографії".
- Додаток "Календар" тепер інтегрується з "Нагадуваннями".
Такі функції, як "Інструменти для написання", "Короткі відомості про сповіщення", введення тексту в Siri, підтримка ChatGPT, Playground і Genmoji, вважаються частиною набору функцій Apple Intelligence і стануть доступними пізніше.
Чи сумісний ваш Mac
macOS Sequoia, як зазвичай, припиняє підтримку ще більшої кількості комп'ютерів Intel Mac і буде сумісною лише з наступними моделями:
- 2020 MacBook Air і новіші.
- 2018 MacBook Pro і новіші.
- 2019 iMac і новіші.
- 2018 Mac mini і новіші.
- 2017 iMac Pro і новіші.
- 2022 Mac Studio і новіші.
- 2019 Mac Pro і новіші.
Якщо ви користуєтеся одним зі знятих з виробництва Mac, наприклад, MacBook Air 2018-2019 років, вам не пощастило. Проте ви зможете отримувати оновлення безпеки macOS Sonoma ще протягом двох років.
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Дата релізу watchOS 11
Нарешті, в той же день, 16 вересня, виходить і операційна система для розумних годинників watchOS 11.
- Це оновлення додає нові інтерактивні віджети до Smart Stack, а також вперше показує "Живі дії" (Live Activities) з iPhone.
- Оновлення також поставляється з новим додатком Vitals, який надає користувачам кращий контекст про їхнє здоров'я на основі даних, зібраних Apple Watch.
- У додатку "Фітнес" користувачі знайдуть більше налаштованих кілець активності. Наприклад, тепер можна призначити день відпочинку або встановити різні цілі на певні дні тижня.
- Водночас Apple Fitness+ додає новий простір "Для вас" та покращені винагороди.
- Оновлення також представляє нові циферблати годинників та додаток Apple Translate для Apple Watch.
Які пристрої отримають watchOS 11
- Apple Watch Series 6.
- Apple Watch Series 7.
- Apple Watch Series 8.
- Apple Watch Series 9.
- Apple Watch Series 10.
- Apple Watch Ultra (перше покоління).
- Apple Watch Ultra (друге покоління).
- Apple Watch SE (друге покоління).