Дата выпуска iOS 18

Apple объявила, что iOS 18 выйдет 16 сентября. Она предложит пользователям iPhone ряд важных функций, включая новые возможности настройки главного экрана, обновленный Центр управления и многое другое.

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Набор функций искусственного интеллекта Apple Intelligence появится только в iOS 18.1, релиз которой ожидается в конце октября.

Чтобы установить обновление, достаточно зайти в настройки вашего смартфона, выбрать "Общие", а затем выбрать "Обновление программного обеспечения".

Вот полный список iPhone, совместимых с iOS 18 в этом году:

iPhone XR.

iPhone XS and XS Max.

iPhone 11.

iPhone 11 Pro and 11 Pro Max.

iPhone 12 и 12 mini.

iPhone 12 Pro и 12 Pro Max.

iPhone 13 и 13 mini.

iPhone 13 Pro и 13 Pro Max.

iPhone 14 и 14 Plus.

iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

iPhone 15 и 15 Plus.

iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

iPhone 16 и 16 Plus.

iPhone 16 Pro и 16 Pro Max.

iPhone SE (второе поколение).

iPhone SE (третье поколение).

Дата выпуска iPadOS 18

Несмотря на то, что вчера не было представлено новых моделей iPad, мы знаем дату выпуска iPadOS 18. Она имеет ту же самую дату выпуска, что и операционная система для смартфонов – 16 сентября.

Новые функции iPadOS 18:

Новый Домашний экран и инструменты для настройки иконок приложений.

Приложение "Калькулятор" с математическими заметками.

Новые функции "Заметок", включая функцию Apple Pencil Smart Script.

Обновленный интерфейс приложения "Фото".

Новый дизайн панели вкладок для приложений.

Обновление приложения "Файлы" для сохранения загруженных файлов и папок и многое другое.

Модели iPad, совместимые с iPadOS 18

iPad Pro (M4).

iPad Pro 12,9-дюймовый (3-го поколения и новее).

iPad Pro 11-дюймовый (1-го поколения и новее).

iPad Air (M2).

iPad Air (3-го поколения и новее).

iPad (7-го поколения и новее).

iPad mini (5-го поколения и новее).

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Дата выхода macOS Sequoia

Операционная система для ноутбуков macOS Sequoia также будет выпущена 16 сентября.

Как и iOS 18, macOS Sequoia также не будет иметь функций Apple Intelligence при запуске, вместо этого они будут отложены по крайней мере до macOS Sequoia 15.1 позже в октябре. Однако в Sequoia все еще есть ряд других интересных функций.

Одной из таких функций является зеркалирование iPhone, которая позволяет вам полностью использовать iPhone с вашего Mac, полностью без подключения по проводу, даже если ваш телефон находится в другом конце комнаты и заблокирован. Клавиатура и трекпад вашего Mac становятся входами для вашего iPhone. Вы также можете получать уведомления с iPhone на Mac, если включена функция зеркалирования iPhone, что будет очень полезно и удобно.

Еще одной важной функцией является объединение окон в плитки, что позволяет объединять окна в аккуратные плитки, подобно тому, как это работает в Windows. Apple описывает эту функцию как "новый способ расположения окон в макете, который лучше всего подходит для [пользователей]".

Другие функции macOS Sequoia включают следующее:

Новая функция Highlights в Safari для быстрого поиска информации в интернете. Например, инструкций, резюме или быстрых ссылок для получения дополнительной информации.

Новый режим Reader для чтения статей без отвлечения, включая резюме и содержание.

Game Porting Toolkit 2 – предоставляет разработчикам больше возможностей для переноса своих игр на Mac, iPhone и iPad.

Presenter Preview позволяет пользователям видеть то, чем они делятся, прежде чем делиться во время видеоконференции.

Теперь вы сможете заменить фон во время видеоконференции.

Новое приложение "Пароли" поможет вам упорядочить ваши пароли и 2FA-коды без необходимости копаться в программе "Настройки".

Новые текстовые эффекты, эмодзи и стикеры, а также возможность запланировать текст на позже в приложении "Сообщения".

Новая функция "Коллекции" в приложении "Фотографии".

Приложение "Календарь" теперь интегрируется с "Напоминаниями".

Такие функции, как "Инструменты для написания", "Краткие сведения об уведомлениях", ввод текста в Siri, поддержка ChatGPT, Playground и Genmoji, считаются частью набора функций Apple Intelligence и станут доступными позже.

Совместим ли ваш Mac

macOS Sequoia, как обычно, прекращает поддержку еще большего количества компьютеров Intel Mac и будет совместима только со следующими моделями:

2020 MacBook Air и новее.

2018 MacBook Pro и более новые.

2019 iMac и новее.

2018 Mac mini и новее.

2017 iMac Pro и новее.

2022 Mac Studio и новее.

2019 Mac Pro и новее.

Если вы пользуетесь одним из снятых с производства Mac, например, MacBook Air 2018-2019 годов, вам не повезло. Тем не менее вы сможете получать обновления безопасности macOS Sonoma еще в течение двух лет.

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Дата релиза watchOS 11

Наконец, в тот же день, 16 сентября, выходит и операционная система для умных часов watchOS 11.

Это обновление добавляет новые интерактивные виджеты в Smart Stack, а также впервые показывает "Живые действия" (Live Activities) с iPhone.

Обновление также поставляется с новым приложением Vitals, который предоставляет пользователям лучший контекст об их здоровье на основе данных, собранных Apple Watch.

В приложении "Фитнес" пользователи найдут больше настраиваемых колец активности. Например, теперь можно назначить день отдыха или установить различные цели на определенные дни недели.

В то же время Apple Fitness+ добавляет новое пространство "Для вас" и улучшенные вознаграждения.

Обновление также представляет новые циферблаты часов и приложение Apple Translate для Apple Watch.

Какие устройства получат watchOS 11