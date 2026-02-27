Вчені назвали дату можливого зникнення людей і ссавців на Землі

Міжнародна група кліматологів змоделювала майбутнє Землі через 250 мільйонів років і дійшла висновку, що формування нового суперконтиненту може зробити планету занадто спекотною для більшості ссавців. Причиною стане поєднання кількох факторів – від зростання сонячної активності до підвищення рівня CO2.

Ідея про те, що екстремальна спека здатна призвести до повного вимирання людей та інших ссавців, здається фантастикою. Проте дослідження показує, що такий сценарій цілком можливий у далекому майбутньому. Про це пише Earth.

Чому суперконтинент може знищити ссавців?

Роботу очолив доктор Alexander Farnsworth із University of Bristol. Команда використала кліматичні моделі, врахувавши рух тектонічних плит, зміни сонячного випромінювання та концентрацію парникових газів.

Що таке Пангея Ультима? Геологи давно довели, що материки поступово переміщуються. Через сотні мільйонів років вони можуть знову об’єднатися в єдину сушу під назвою Pangea Ultima.

У разі такого об’єднання значна частина території опиниться далеко від океанів, які сьогодні охолоджують клімат. Це явище називають ефектом континентальності. За словами Фарнсворта, новий суперконтинент створить потрійний удар – велика віддаленість від океанів, яскравіше Сонце та підвищений рівень CO2.

Три чинники критичного потепління. Перший фактор – величезна площа суходолу з розпеченими внутрішніми регіонами. Другий – поступове посилення сонячного випромінювання. Очікується, що Сонце стане приблизно на 2,5% яскравішим. Третій – активна вулканічна діяльність, яка підвищить концентрацію вуглекислого газу.

Як пише WWF, за прогнозами, середні температури можуть сягати 40–50°C, а подекуди – навіть 70°C. Висока вологість лише посилить ефект. Фарнсворт зазначив, що люди та багато інших видів загинуть через неможливість ефективно відводити тепло через піт.

Чи зможуть вижити інші ссавці? Ссавці в минулому адаптувалися до холоду – відрощували густіше хутро або впадали в сплячку. Проте тривалу спеку переносити складніше. Без доступу до прохолодних зон і достатніх запасів води організм не зможе довго підтримувати нормальну температуру.

Моделі показують, що лише 8–16% території суперконтиненту залишиться придатною для життя. Посушливий клімат зменшить кількість рослинності та водних ресурсів, що ускладнить пошук їжі й води.

Рівень CO2 у майбутньому. Вчені змоделювали зміни хімічного складу океанів і тектонічні процеси, щоб оцінити майбутню концентрацію CO2. Професор Benjamin Mills з University of Leeds зазначив, що показник може зрости з нинішніх близько 400 ppm до понад 600 ppm через мільйони років. Якщо людство не припинить спалювати викопне паливо, ці значення можуть бути досягнуті значно раніше.

Парникові гази утримуватимуть більше тепла в атмосфері, посилюючи ефект нагрівання на планеті з мінімальним океанічним впливом.

Нагадування про сучасну кліматичну кризу. Співавторка дослідження доктор Eunice Lo з University of Bristol підкреслила, що попри віддаленість прогнозу, людство вже стикається з небезпечними хвилями спеки. Вона наголосила на важливості досягнення нульових викидів.

Останні десятиліття демонструють зростання температур, що шкодить сільському господарству, енергосистемам і здоров’ю людей. Експерти переконані, що активні дії та екологічна політика можуть пом’якшити найближчі наслідки.

Уроки минулих катастроф. Історія Землі містить щонайменше п’ять великих масових вимирань. Близько 443 млн років тому Ордовицько-Силурійська подія знищила приблизно 85% морських видів. Пізній Девон призвів до втрати до 75% видів. Пермсько-Тріасове вимирання 252 млн років тому стерло понад 90% морських організмів і 70% наземних. Тріасово-Юрське скоротило біорізноманіття приблизно наполовину. А 66 млн років тому падіння астероїда спричинило Крейдяно-Палеогенове вимирання, під час якого зникли динозаври та близько 75% видів.

Новий сценарій може стати першим випадком, коли вирішальним фактором стане саме надмірне нагрівання суходолу.

Що це означає для пошуку життя в космосі? Дослідження також впливає на оцінку екзопланет. Навіть якщо планета перебуває у зоні, придатній для життя, об’єднання континентів і склад атмосфери можуть зробити її непридатною для людей. Вчені враховують також швидкість обертання планети та хімічний склад повітря.

Таким чином, далеке майбутнє Землі демонструє, наскільки важливим є баланс між геологічними процесами, атмосферою та сонячною активністю. І хоча описані події можуть статися через 250 мільйонів років, уже сьогодні кліматичні зміни впливають на життя людей.