Идея о том, что экстремальная жара способна привести к полному вымиранию людей и других млекопитающих, кажется фантастикой. Однако исследование показывает, что такой сценарий вполне возможен в далеком будущем. Об этом пишет Earth.

Почему суперконтинент может уничтожить млекопитающих?

Работу возглавил доктор Alexander Farnsworth из University of Bristol. Команда использовала климатические модели, учитывая движение тектонических плит, изменения солнечного излучения и концентрацию парниковых газов.

Что такое Пангея Ультима? Геологи давно доказали, что материки постепенно перемещаются. Через сотни миллионов лет они могут снова объединиться в единую сушу под названием Pangea Ultima.

В случае такого объединения значительная часть территории окажется вдали от океанов, которые сегодня охлаждают климат. Это явление называют эффектом континентальности. По словам Фарнсворта, новый суперконтинент создаст тройной удар – большая удаленность от океанов, яркое Солнце и повышенный уровень CO2.

Три фактора критического потепления. Первый фактор – огромная площадь суши с раскаленными внутренними регионами. Второй – постепенное усиление солнечного излучения. Ожидается, что Солнце станет примерно на 2,5% ярче. Третий – активная вулканическая деятельность, которая повысит концентрацию углекислого газа.

Как пишет WWF, по прогнозам, средние температуры могут достигать 40–50°C, а иногда – даже 70°C. Высокая влажность только усилит эффект. Фарнсворт отметил, что люди и многие другие виды погибнут из-за невозможности эффективно отводить тепло через пот.

Смогут ли выжить другие млекопитающие? Млекопитающие в прошлом адаптировались к холоду – отращивали более густой мех или впадали в спячку. Однако длительную жару переносить сложнее. Без доступа к прохладным зонам и достаточных запасов воды организм не сможет долго поддерживать нормальную температуру.

Модели показывают, что лишь 8–16% территории суперконтинента останется пригодной для жизни. Засушливый климат уменьшит количество растительности и водных ресурсов, что усложнит поиск пищи и воды.

Уровень CO2 в будущем. Ученые смоделировали изменения химического состава океанов и тектонические процессы, чтобы оценить будущую концентрацию CO2. Профессор Benjamin Mills из University of Leeds отметил, что показатель может вырасти с нынешних около 400 ppm до более 600 ppm через миллионы лет. Если человечество не прекратит сжигать ископаемое топливо, эти значения могут быть достигнуты значительно раньше.

Парниковые газы будут удерживать больше тепла в атмосфере, усиливая эффект нагревания на планете с минимальным океаническим воздействием.

Напоминание о современном климатическом кризисе. Соавтор исследования доктор Eunice Lo из University of Bristol подчеркнула, что несмотря на отдаленность прогноза, человечество уже сталкивается с опасными волнами жары. Она подчеркнула важность достижения нулевых выбросов.

Последние десятилетия демонстрируют рост температур, что вредит сельскому хозяйству, энергосистемам и здоровью людей. Эксперты убеждены, что активные действия и экологическая политика могут смягчить ближайшие последствия.

Уроки прошлых катастроф. История Земли содержит по меньшей мере пять крупных массовых вымираний. Около 443 млн лет назад Ордовицко-Силурийское событие уничтожило примерно 85% морских видов. Поздний Девон привел к потере до 75% видов. Пермско-Триасовое вымирание 252 млн лет назад стерло более 90% морских организмов и 70% наземных. Триасово-Юрское сократило биоразнообразие примерно наполовину. А 66 млн лет назад падение астероида вызвало Мелово-Палеогеновое вымирание, во время которого исчезли динозавры и около 75% видов.

Новый сценарий может стать первым случаем, когда решающим фактором станет именно чрезмерный нагрев суши.

Что это означает для поиска жизни в космосе? Исследование также влияет на оценку экзопланет. Даже если планета находится в зоне, пригодной для жизни, объединение континентов и состав атмосферы могут сделать ее непригодной для людей. Ученые учитывают также скорость вращения планеты и химический состав воздуха.

Таким образом, далекое будущее Земли демонстрирует, насколько важным является баланс между геологическими процессами, атмосферой и солнечной активностью. И хотя описанные события могут произойти через 250 миллионов лет, уже сегодня климатические изменения влияют на жизнь людей.