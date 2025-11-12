Інтернет обговорює розпад комети 3I/ATLAS після вибуху: чи правда це і що кажуть учені

Навколо міжзоряної комети 3I/ATLAS розгорілися палкі суперечки. Нещодавно з'явилися припущення про її можливий розпад на частини після зближення із Сонцем. Однак останні спостереження пропонують інший погляд на долю цього унікального небесного тіла.

Чи вибухнула комета 3I/ATLAS?

Коли 3I/ATLAS знову з'явилася з-за Сонця, пройшовши свою найближчу точку до зірки 29 жовтня, в медіа почали з'являтися тривожні повідомлення. Джерелом занепокоєння стали розрахунки астрофізика з Гарвардського університету Аві Льоба. Проаналізувавши знімок, зроблений іспанськими телескопами 9 листопада, він дійшов висновку, що комета втратила значну частину своєї маси й, імовірно, розпалася, пише 24 Канал з посиланням на Live Science.

Спираючись на зображення газових струменів, що вириваються з комети, Аві Льоб припустив, що для такого процесу об'єкт повинен був мати набагато більшу площу поверхні, ніж це було з моменту її виявлення в Сонячній системі. За його розрахунками, опублікованими в блозі на Medium, комета мала б розлетітися щонайменше на 16 уламків. Тому, як зазначив учений, якщо подальші спостереження не підтвердять розпаду, доведеться розглядати версію її неприродного походження, натякаючи на інопланетний корабель.



Так виглядає комета 3I/ATLAS на одному з останніх знімків / Фото Френк Ніблінг і Майкл Бюхнер / British Astronomical Association

Відповідь

Наукова спільнота зустріла ці заяви з великим скепсисом.

Учений Циченг Чжан, науковий співробітник обсерваторії Ловелла в Аризоні, який вивчає комету, повідомив, що всі переглянуті ним зображення демонструють цілком звичайну та здорову комету без жодних ознак руйнування ядра. Він назвав висновки Льоба "картковим будиночком", побудованим на помилковій інтерпретації орбітальних параметрів комети.

Інші астрономи також різко розкритикували підхід Льоба. Наприклад, професор астрономії та астрофізики з Університету штату Пенсильванія Джейсон Т. Райт у своєму блозі послідовно спростував десять "аномалій", на які вказував Льоб як на докази штучності комети. Райт зазначив, що його колега регулярно демонструє нерозуміння усталених концепцій планетології, що призводить до хибних висновків.

Астрономи з великим інтересом стежать за кометою, оскільки її зближення з Сонцем нагріває поверхню, змушуючи лід перетворюватися на газ. Цей процес створює яскраві струмені, хмару навколо тіла комети (кому) та довгий хвіст, що дозволяє вивчати її склад навіть за допомогою аматорського обладнання на Землі. Зараз комету можна спостерігати в Північній півкулі через невеликий телескоп з об'єктивом близько 15 сантиметрів.

Варто зазначити, що комета 3I/ATLAS сама по собі є надзвичайно цікавим природним об'єктом, і для цього не потрібні теорії змов про інопланетян, які постійно просуває Льоб, щоб його ім'я не зникало з гучних заголовків і новин. Це лише третя зафіксована міжзоряна комета, до того ж вона є наймасивнішою та, можливо, найстарішою з усіх бачених, віком понад 7 мільярдів років. Найближче до Землі вона підлетить 19 грудня, і доти очікується ще багато нових даних, до яких, втім, варто ставитися з обережністю.

