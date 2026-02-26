Космічний велетень на горизонті: що відомо про нову комету, яка летить до Сонця

Астрономічна спільнота уважно стежить за новим об'єктом, який стрімко рухається внутрішньою частиною Сонячної системи. Попри величезну відстань, перші дані вказують на те, що це небесне тіло може стати одним із найцікавіших явищ наступних років. Фахівці порівнюють його з легендарними кометами минулого, хоча попереду ще багато спостережень і уточнень траєкторії цього мандрівника.

Які секрети приховує нова комета?

Комета A11yzTN була офіційно відкрита 11 лютого 2026 року завдяки зусиллям фахівців Обсерваторії Пурпурової Гори, яка також відома під назвою Цзицзіньшань. Ця китайська наукова установа вже встигла здобути світову славу завдяки виявленню іншої яскравої комети C/2023 A3, яка прикрашала нічне небо восени 2024 року, пише 24 Канал.

Новий об'єкт був зафіксований у той момент, коли він перебував на значній відстані від Сонця – майже вдесятеро далі, ніж наша планета. Відстань оцінюється в 1,5 мільярда кілометрів. Наразі комета знаходиться навіть трохи далі, ніж орбіта Сатурна, але її яскравість уже викликає неабиякий оптимізм серед дослідників.

Найбільш вражаючою характеристикою A11yzTN є її розмір. Попередні розрахунки, засновані на абсолютній зоряній величині, вказують на те, що ядро комети може мати діаметр близько 40 кілометрів, зазначено на сторінці Las Cumbres Observatory. Для порівняння, ядро відомої комети 67P/Чурюмова-Герасименко не перевищує 5 кілометрів.

Разом із тим новий об'єкт поступається знаменитій кометі Гейла-Боппа, ядро якої сягало приблизно 60 кілометрів, але він усе одно належить до категорії справжніх велетнів.

Потрібно трохи скепсису

Учені застерігають від передчасних висновків: якщо комета вже почала проявляти активність на такій великій відстані, оцінка розміру її ядра може бути неточною – вона може бути меншою.

Втім, відомий астроном Алан Хейл під час останніх спостережень не зафіксував ознак кометної активності, що підтверджує теорію про значні габарити самого твердого тіла.

Ми вже бачили її, але не помічали

Завдяки ретельному аналізу архівних даних вдалося знайти свідчення про об'єкт, зібрані ще 22 грудня 2025 року, пише Всесвіт у кишені. Це дозволило науковцям значно точніше визначити параметри орбіти. Наприклад, ексцентриситет небесного тіла становить 0.9992, що класифікує його як довгоперіодичну комету.

Наразі достеменно невідомо, чи наближалася вона до Сонця у далекому минулому, чи це її перший візит до внутрішніх районів системи.

Центр малих планет підкреслює важливість точних звітів і закликає спостерігачів бути вкрай обережними з твердженнями про кометну природу об'єктів, доки не буде виявлено явних ознак активності, адже репутація дослідників у цій галузі є критично важливою.

Що буде далі з A11yzTN?

Головна подія відбудеться восени 2028 року. Очікується, що приблизно 7 – 8 листопада комета A11yzTN пройде перигелій, тобто точку найближчого підходу до Сонця. У цей момент вона перебуватиме на відстані близько 1.15 астрономічних одиниць від нашої зірки.

Спочатку найкращі умови для спостереження отримають жителі південної півкулі планети. Тим, хто перебуває у північній півкулі, доведеться зачекати певний час після проходження перигелію, щоб побачити об'єкт на власні очі.

Хоча зараз складно спрогнозувати точну яскравість, яку матиме комета під час зближення, астрономи припускають, що вона може стати чудовим об'єктом для візуальних спостережень навіть неозброєним оком.

Навряд чи варто очікувати настільки грандіозного видовища, яке подарували нам свого часу NEOWISE чи Хейл-Бопп, проте потенціал A11yzTN залишається дуже високим завдяки її масивному ядру.

Подальше наближення мандрівниці до Сонця дозволить вченим отримати більше даних про її склад та можливу яскравість у 2028 році.