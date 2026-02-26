Какие секреты скрывает новая комета?

Комета A11yzTN была официально открыта 11 февраля 2026 года благодаря усилиям специалистов Обсерватории Пурпурной Горы, которая также известна под названием Цзицзиньшань. Это китайское научное учреждение уже успело получить мировую славу благодаря обнаружению другой яркой кометы C/2023 A3, которая украшала ночное небо осенью 2024 года, пишет 24 Канал.

Новый объект был зафиксирован в тот момент, когда он находился на значительном расстоянии от Солнца – почти в десять раз дальше, чем наша планета. Расстояние оценивается в 1,5 миллиарда километров. Сейчас комета находится даже немного дальше, чем орбита Сатурна, но ее яркость уже вызывает большой оптимизм среди исследователей.

Наиболее впечатляющей характеристикой A11yzTN является ее размер. Предварительные расчеты, основанные на абсолютной звездной величине, указывают на то, что ядро кометы может иметь диаметр около 40 километров, указано на странице Las Cumbres Observatory. Для сравнения, ядро известной кометы 67P/Чурюмова-Герасименко не превышает 5 километров.

Вместе с тем новый объект уступает знаменитой комете Гейла-Боппа, ядро которой достигало примерно 60 километров, но он все равно относится к категории настоящих великанов.

Нужно немного скепсиса

Ученые предостерегают от преждевременных выводов: если комета уже начала проявлять активность на таком большом расстоянии, оценка размера ее ядра может быть неточной – она может быть меньше.

Впрочем, известный астроном Алан Хейл во время последних наблюдений не зафиксировал признаков кометной активности, что подтверждает теорию о значительных габаритах самого твердого тела.

Мы уже видели ее, но не замечали

Благодаря тщательному анализу архивных данных удалось найти свидетельства об объекте, собранные еще 22 декабря 2025 года, пишет Вселенная в кармане. Это позволило ученым значительно точнее определить параметры орбиты. Например, эксцентриситет небесного тела составляет 0.9992, что классифицирует его как долгопериодическую комету.

Пока точно неизвестно, приближалась ли она к Солнцу в далеком прошлом, или это ее первый визит во внутренние районы системы.

Центр малых планет подчеркивает важность точных отчетов и призывает наблюдателей быть крайне осторожными с утверждениями о кометной природе объектов, пока не будет обнаружено явных признаков активности, ведь репутация исследователей в этой области является критически важной.

Что будет дальше с A11yzTN?

Главное событие произойдет осенью 2028 года. Ожидается, что примерно 7 – 8 ноября комета A11yzTN пройдет перигелий, то есть точку ближайшего подхода к Солнцу. В этот момент она будет находиться на расстоянии около 1.15 астрономических единиц от нашей звезды.

Сначала наилучшие условия для наблюдения получат жители южного полушария планеты. Тем, кто находится в северном полушарии, придется подождать определенное время после прохождения перигелия, чтобы увидеть объект собственными глазами.

Хотя сейчас сложно спрогнозировать точную яркость, которую будет иметь комета во время сближения, астрономы предполагают, что она может стать прекрасным объектом для визуальных наблюдений даже невооруженным глазом.

Вряд ли стоит ожидать столь грандиозного зрелища, которое подарили нам в свое время NEOWISE или Хейл-Бопп, однако потенциал A11yzTN остается очень высоким благодаря ее массивному ядру.

Дальнейшее приближение путешественницы к Солнцу позволит ученым получить больше данных о ее составе и возможной яркости в 2028 году.