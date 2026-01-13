Астрономи вже назвали комету року: ми всі за нею спостерігатимемо у 2026

Астрономи виявили нову комету, яка наближається до Землі і може стати найяскравішим небесним об'єктом цього року. Небесне тіло пройде найближчу точку до нашої планети вже навесні. Є ймовірність, що його можна буде спостерігати без телескопа.

Що відомо про нову комету?

Комету з науковою назвою C/2025 R3 (PanSTARRS) зареєстрували ще 8 вересня 2025 року за допомогою пари телескопів-рефлекторів діаметром 1,8 метра, розташованих на вершині вулкана Халеакала на Гаваях. Наразі вона перебуває приблизно за 348 мільйонів кілометрів від нашої планети – десь посередині між орбітами Юпітера і Марса, пише 24 Канал з посиланням на Live Science.

Це довгоперіодична комета, що походить з хмари Оорта – величезного резервуару крижаних об'єктів біля краю Сонячної системи. Її орбітальний період становить понад тисячу років, хоча точні параметри орбіти ще не визначені. Подібні небесні тіла можуть не пролітати повз Землю десятками тисяч років.

20 квітня комета досягне перигелію – найближчої точки до Сонця. Вона пройде на відстані 76,3 мільйона кілометрів від нашої зірки, тобто між орбітами Меркурія і Венери.

Через тиждень, 27 квітня, відбудеться найближче зближення з Землею – космічна мандрівниця наблизиться до нас на 70,8 мільйона кілометрів, що більш ніж у 180 разів перевищує відстань до Місяця.



Орбітальний шлях комети C/2025 R3 (PanSTARRS) через внутрішню частину Сонячної системи / Фото JPL Small-Body Database Lookup

Чи зможемо ми її бачити з Землі?

Вчені поки не можуть точно передбачити яскравість комети:

Деякі дослідники припускають, що вона досягне видимої зоряної величини 8, тобто її можна буде розгледіти лише через потужний телескоп або бінокль.

Інші експерти говорять прямо протилежне й оцінюють потенційну яскравість у 2,5 зоряної величини, що зробило б комету добре помітною неозброєним оком.

Слід зазначити, що на шкалі видимої зоряної величини менше число означає вищу яскравість.

Яскравість може збільшитися через явище прямого розсіювання світла. Оскільки комета розташується прямо між Землею і Сонцем, її хвіст відбиватиме більше сонячного світла в бік нашої планети.

Крім того, при наближенні до Сонця комета поглинає більше випромінювання, що спричиняє вивільнення замерзлих газів та льоду, котрі також відбивають світло до Землі.

Проте поки передчасно прогнозувати точний вплив цих процесів на C/2025 R3.



Наразі немає точних даних про яскравість комети C/2025 R3 (PanSTARRS), але вона може стати найяскравішою в 2026 році / Фото Depositphotos

Коли і як найкраще спостерігати?

Найкращий момент для спостереження настане приблизно 17 квітня, незадовго до перигелію. Цього дня Місяць буде майже невидимий, тому темне небо спростить виявлення об'єктів на межі видимості.

Під час найближчого зближення з Землею Сонце може заважати спостереженню.

Жителі південної півкулі матимуть додаткову можливість побачити комету на початку травня.

Під час перигелію та прольоту повз Землю комета перебуватиме в сузір'ї Риб, безпосередньо під Великим Квадратом Пегаса, пише Space.com. Близько 13 – 15 квітня вона опиниться всередині Великого Квадрата Пегаса, приблизно за 15 градусів над східним горизонтом за годину до сходу сонця для спостерігачів із середніх північних широт.



Комета C/2025 R3 (PanSTARRS) за годину до сходу сонця 13 квітня 2026 року з середніх широт Північної півкулі / Фото Starry Night

Найпомітніші комети 2025 року

В останні роки повз Землю пролетіло кілька вражаючих комет:

Серед них "комета-диявол" 12P/Понса-Брукса і "комета життя" Цучіншань-ATLAS у 2024 році.

Також це яскраві комети Леммон і SWAN, які одночасно освітлили небо минулого року.

У 2025-му астрономи також виявили міжзоряну комету 3I/ATLAS, навколо якої ширилися безпідставні чутки про інопланетний корабель. Вона досягла найближчої точки до Землі в грудні, але тепер швидко віддаляється і незабаром зникне назавжди.

Наразі немає багато інших помітних комет, які мають пролетіти повз нас цього року. Це дає підстави припускати, що C/2025 R3 може претендувати на титул "великої комети" 2026 року – почесне звання для найяскравішої комети певного року.

Втім, завжди існує ймовірність неочікуваного відкриття ще яскравішого небесного тіла, яке влаштує видовищний проліт пізніше протягом року. Саме так і сталося з 3I/ATLAS, яку відкрили лише влітку.