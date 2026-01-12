Як відбувається підготовка до місії?

Наразі підготовка ракети Space Launch System (SLS) та космічного корабля Orion, який отримав власну назву Integrity, вийшла на фінішну пряму в будівлі вертикальної збірки Космічного центру Кеннеді. Фахівці планують розпочати транспортування всієї 98-метрової конструкції на стартовий майданчик 39B не раніше суботи, 17 січня 2026 року, пише 24 Канал з посиланням на Autoevolution.

Цей процес є надзвичайно складним завданням: спеціальний гусеничний транспортер crawler-transporter-2 подолає шлях довжиною 6,4 кілометра приблизно за 12 годин. Успіх цієї операції залежить від сприятливих погодних умов та повної технічної готовності всіх систем.

На шляху до цього етапу інженерам довелося розв’язати низку технічних проблем:

Під час фінальних перевірок було виявлено кабель системи припинення польоту, який не відповідав специфікаціям через вигин, тому його оперативно замінили.

Також виникали труднощі з клапаном герметизації люка корабля Orion та витоками в наземному обладнанні, що забезпечує подачу кисню для дихання екіпажу.

Лорі Глейз, представниця директорату розробки дослідницьких систем NASA, зазначила, що безпека астронавтів залишається головним пріоритетом, тому фахівці ретельно усувають будь-які несправності перед виходом на старт.



Після встановлення ракети на майданчику розпочнеться критично важливий етап – генеральна репетиція із заправкою пальним, запланована на кінець січня. У баки SLS завантажать понад 2,65 мільйона літрів кріогенного палива, щоб перевірити герметичність систем та відпрацювати процедуру зворотного відліку.

Це випробування є особливо важливим, оскільки під час попередньої місії Artemis I виникали проблеми з витоком рідкого водню. Команда підтримки також відпрацює процедуру розміщення астронавтів у кабіні та герметизацію люків, хоча самі члени екіпажу не будуть присутні під час цього тесту.



До складу історичного екіпажу увійшли четверо досвідчених фахівців: командир Рейд Вайзман, пілот Віктор Гловер, фахівчиня місії Крістіна Кох від NASA та представник Канадського космічного агентства Джеремі Хансен, зазначає BBC. Протягом 10-денної подорожі вони мають перевірити системи життєзабезпечення, зв’язку та навігації в умовах глибокого космосу.

Астронавти проведуть ручне маневрування кораблем Orion на навколоземній орбіті, після чого попрямують до Місяця по траєкторії вільного повернення, використовуючи гравітацію супутника для польоту назад до Землі без додаткових потужних маневрів двигунів.



Коли стартує місія?

Вибір конкретної дати запуску залежить від складної орбітальної механіки. Траєкторія польоту має гарантувати, що Orion не перебуватиме в тіні довше ніж 90 хвилин, щоб сонячні панелі могли постійно виробляти електроенергію.

Наразі визначено кілька вікон для старту: перше відкривається 6 лютого та триває до 14 лютого 2026 року. Наступні можливості з’являться на початку березня та наприкінці березня й на початку квітня, пише NASA.



Ця місія стане фундаментом для наступного кроку – висадки людей на південний полюс Місяця в межах Artemis III, що запланована не раніше 2027 року. Успіх Artemis II й Artemis III дозволить США розпочати будівництво навколомісячної станції Gateway та підготувати ґрунт для майбутніх польотів на Марс.