Яскрава комета PanSTARRS скоро з'явиться у нашому небі: коли та як за нею спостерігати

Квітень 2026 року обіцяє стати особливим часом для любителів астрономії. До нашої зорі наближається об'єкт, який тривалий час ховався у далеких межах Сонячної системи. Його шлях через внутрішню частину може виявитися настільки рідкісним явищем, що наступного шансу не буде ще тисячі років.

Чим так цікава комета PanSTARRS?

Нова небесна мандрівниця отримала офіційну назву C/2025 R3 (PanSTARRS). Її виявили 8 вересня 2025 року за допомогою системи телескопів Pan-STARRS на Гаваях. На момент відкриття вона виглядала як надзвичайно тьмяна цятка 19-ї зоряної величини, доступна лише професійному обладнанню, пише 24 Канал.

Дивіться також 3I/ATLAS уже не актуальна, тому скандальний астроном з Гарварду знайшов нових "інопланетян"

Назва комети містить зашифровану інформацію: літера "C" вказує на її неперіодичний характер, цифри позначають рік відкриття, а комбінація "R3" свідчить, що це був третій подібний об'єкт, знайдений за певний проміжок часу.

Науковці вважають цей об'єкт первісним залишком ранньої Сонячної системи, що сформувався у хмарі Оорта – велетенському резервуарі крижаних тіл далеко за орбітами планет. Орбіта комети є незвичною: вона нахилена приблизно на 125 градусів відносно площини планет і є ретроградною, тобто рух відбувається у зворотному напрямку до руху більшості небесних тіл нашої системи, зазначає Star Walk.

Попередні розрахунки вказують на те, що траєкторія може бути гіперболічною, а це означає, що після прольоту повз Сонце комета назавжди покине наші околиці та відправиться у міжзоряний простір.



Траєкторія комети C/2025 R3 (PanSTARRS) / Фото Vito Technology

Яка яскравість комети?

Протягом березня 2026 року комету можна було спостерігати лише через телескопи або потужні біноклі, оскільки її яскравість коливалася в межах 9 – 7 зоряної величини. Однак із наближенням до Сонця ситуація почала стрімко змінюватися.

У середині квітня 2026 року C/2025 R3 має всі шанси стати видимою неозброєним оком. Прогнозується, що під час перигелію 19 – 20 квітня, коли комета підійде до Сонця на відстань близько 76,3 мільйона кілометрів, її яскравість досягне 2,8 зоряної величини (у цьому випадку чим менше число, тим яскравіший об'єкт), зазначає TheSkyLive.

За найбільш оптимістичними сценаріями, завдяки ефекту прямого розсіювання світла на частинках пилу, об'єкт може стати у 100 разів яскравішим і сягнути показника -1,0 зоряної величини, що дозволить йому конкурувати за яскравістю з найбільшими планетами.

Як спостерігати за кометою?

Для спостерігачів у Північній півкулі найкращий час настає в середині квітня. У період з 13 по 15 квітня комету слід шукати в районі сузір'я Пегаса низько над східним горизонтом приблизно за годину до сходу сонця, пише Live Science.

Важливим фактором є фаза Місяця: молодик 17 квітня забезпечить максимально темне небо, що є ідеальним для спостережень.

Після 19 квітня комета перейде у сузір'я Риб і почне поступово губитися у сонячному сяйві для північних широт.



Які сузір'я пройде комета / Фото Vito Technology

Мешканці Південної півкулі отримають перевагу наприкінці квітня та на початку травня. У цей час комета перетвориться на вечірній об'єкт. Найменша відстань до Землі буде зафіксована 26 – 27 квітня і складе приблизно 70,8 мільйона кілометрів.

Наприкінці квітня комета відвідає сузір'я Кита та Овна, а на початку травня переміститься до Тельця. Хоча з травня яскравість почне поступово згасати, об'єкт все ще залишатиметься цікавою ціллю для спостережень, проходячи поблизу відомої туманності Оріона в середині місяця.