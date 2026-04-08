Що відбувається з кометою 41P і до чого інопланетяни?

Комета 41P/Туттля-Джакобіні-Кресака має насичену історію спостережень. Її відкривали тричі протягом кількох століть, перш ніж астрономи змогли точно розрахувати траєкторію. Першовідкривачем став Горас Парнелл Туттль у 1858 році, згодом у 1907 році її помітив Мішель Джакобіні, а остаточну крапку в ідентифікації поставив Любор Кресак у 1951 році. Цей об'єкт належить до сімейства Юпітера та рухається орбітою з періодом 5,4 року, наближаючись до Сонця майже на таку ж відстань, як і Земля, пише IFLScience.

Ця комета завжди вирізнялася своєю непередбачуваністю, демонструючи потужні спалахи та значні коливання яскравості. Проте у 2017 році вона стала ще дивнішою. Дані космічного апарату NASA Swift показали, що швидкість її обертання різко впала. Вона почала крутитись у три рази повільніше порівняно з попередніми спостереженнями, зробленими за допомогою наземних телескопів в Аризоні.

Детальніше дослідження, опубліковане у березні 2026 року в The Astronomical Journal, виявило ще більш приголомшливі факти. Девід Джевітт, астроном з Університету Каліфорнії в Лос-Анджелесі, проаналізував архівні дані телескопа Hubble. З'ясувалося, що за 60 днів період обертання збільшився з 20 годин до 53 годин.

Такий масштаб і швидкість уповільнення є безпрецедентними для астрономії, оскільки попередній рекордсмен, комета 103P/Хартлі 2, продемонстрував значно скромніші зміни за довший період. Ба більше, подальші спостереження показали, що обертання ядра комети, ймовірно, не просто зупинилося, а змінило свій напрямок на протилежний.

Девід Джевітт пропонує цілком раціональне пояснення цьому феномену. Він вважає, що ядро комети отримало крутний момент через сили віддачі від нерівномірного викиду газів. Оскільки радіус ядра становить менше ніж 0,7 кілометра, воно є дуже чутливим до таких зовнішніх впливів.

Проте виникає інша проблема: за розрахунками вченого, такий інтенсивний викид газів має зруйнувати комету за кілька десятиліть, хоча вона стабільно перебуває на своїй орбіті протягом щонайменше тисячі років. Це може означати, що або зараз ми спостерігаємо пік її активності, або ядро є залишком набагато більшого космічного тіла.

Аві Льоб має свою думку. Вона знову про інопланетян

Проте не всі вчені погоджуються на суто природну інтерпретацію. Скандальний астроном з Гарварду Аві Льоб висунув альтернативну гіпотезу. Він припускає, що 41P може бути своєрідним "Троянським конем", який лише виглядає як звичайна крижана брила, але насправді містить всередині інопланетні технології.

Льоб вважає зміну напрямку обертання потенційною технологічною ознакою. Він також наголосив, що подібні ідеї часто ігноруються через цензуру в наукових журналах, тому він змушений висловлювати свої думки у форматі есе.

Варто зазначити, що це не перша подібна заява Льоба.

Хто такий Аві Льоб?

Аві Льоб – професор астрофізики Гарвардського університету, один із найвідоміших і водночас найбільш суперечливих учених у своїй галузі. Його головна "фірмова" позиція полягає в тому, що незвичні міжзоряні об'єкти слід відкрито розглядати як потенційно штучні артефакти інопланетян, тобто технології позаземних цивілізацій, допоки не доведено інше.

Усе почалося з першого зафіксованого міжзоряного об'єкта, що пролетів через Сонячну систему. Льоб заявив, що 'Оумуамуа – подовжений об'єкт завдовжки кількасот метрів – міг бути штучно створений іншою цивілізацією. Інші вчені натомість запропонували природне пояснення й публікували відповідну наукову роботу. Але Льоб не відступив.

Він також спекулював на можливій інопланетній природі астероїда CNEOS 2014-01-08, що добряче привертало увагу до його персони в пресі й не зводило його ім'я з заголовків.

1 липня 2025 року телескоп ATLAS зафіксував новий міжзоряний об'єкт – 3I/ATLAS. Це був третій підтверджений міжзоряний об'єкт в історії спостережень. І Льоб знову опинився в центрі уваги. Попри офіційну класифікацію об'єкта як комети, він стверджував, що його траєкторія, розміри та поведінка вказують на щось набагато складніше за природне явище – можливо, зонд або корабель позаземної цивілізації.



Габбл спостерігав міжзоряну комету 3I/ATLAS 30 листопада / Фото NASA

Дослідники проаналізували близько 700 000 публікацій про 3I/ATLAS у соцмережі X між липнем і листопадом 2025 року. З'ясувалося, що майже 280 000 з них – тобто 40% – апелювали до теми інопланетян або позаземних технологій. Близько 130 000 публікацій згадували Льоба прямо або непрямо. Критики вказували, що саме він перетворив наукову дискусію на розсадник теорій змови.

Коли 3I/ATLAS полетів геть від Землі у напрямку Юпітера, Льоб фактично визнав, що об'єкт "найімовірніше є природним". Він остаточно оновив свою оцінку.

Багато хто порівнює вченого з "хлопчиком, який кричав про вовка". Це може стати проблемою, якщо колись справді знайдуть сліди позаземної цивілізації. Бо після стількох провальних гіпотез буде важко довести, що потенційний об'єкт у майбутньому є дійсно інопланетним.

Попри захопливість таких теорій, більшість астрономів ставляться до них скептично. Пошуки технологічних сигналів на попередніх об'єктах нічого не дали, а їхня поведінка цілком вкладається у відомі закони фізики.

Що каже Льоб про 41P?

У своєму блозі Аві Льбоб пише: "Але є ще й третє можливе тлумачення. Можливо, 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak – це "троянський кінь", який зовні виглядає як природний айсберг, але всередині приховує технологію".

У такому разі зміна напрямку обертання є технологічним слідом, вважає науковець.

Виходячи з мого особистого досвіду, якби Джевітт обговорив цю технологічну можливість, його статтю не допустили б до публікації. Дійсно, ця можливість не згадується в опублікованій статті, але я можу згадати про неї тут, оскільки тут немає цензорів – у безпечному просторі мого есе,

– пише він.

Незалежно від того, чи є зміна напрямку обертання технологічною ознакою, дані телескопа "Габбл" за 2017 рік щодо комети 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak є першим зафіксованим доказом очевидної зміни напрямку обертання комети.

Наразі комета 41P/Туттля-Джакобіні-Кресака віддаляється від нас, але вона повернеться у внутрішню частину Сонячної системи у 2028 році. Це дасть науковцям новий шанс розібратися в її природі та поставити крапку в суперечках про інопланетні артефакти, яких на сьогодні офіційно не виявлено жодного.