Під час сонячного затемнення 8 квітня знайшли й сфотографували нову комету

Коли пів світу спостерігало за сонячним затемненням 8 квітня, астроном-любитель виявив на своїх знімках маленьку комету в безпосередній близькості від нашої зорі. Він встиг сфотографувати об'єкт.

За словами експертів, це один із небагатьох випадків, коли комети були помічені під час затемнення. На жаль, після того, як новий небесний об'єкт був сфотографований, він розпався на дрібні частини, припинивши своє існування під дією сонячного випромінювання. Однак кометі встигли дати назву – SOHO-5008.

Дивіться також Нарешті це сталося: відтепер ми можемо бачити комету Понс-Брукса в нашому небі

Деталі

За кілька годин до настання повного затемнення Ворачате Бунплод, астроном-любитель з Таїланду, виявив невелику комету поблизу Сонця, але не візуально. Він помітив слабке збурення, зафіксоване коронографом Сонячної і геліосферної обсерваторії NASA (SOHO).

Пізніше Карл Баттамс, астрофізик і фахівець з обчислювальної техніки з Військово-морської дослідницької лабораторії США у Вашингтоні й керівник проєкту NASA "Сонячні комети", передбачив, що крихітна комета будевидимою для фотографів під час повної фази затемнення, коли небо не буде засліплене сонячним світлом. Він мав рацію.

Коли тінь Місяця проходила над Нью-Гемпширом, інший астроном-любитель Лін Цзисюань сфотографував комету під час повного затемнення. На новому зображенні комета ледь помітна як крихітна пляма на темному небі.



Лінь Цзисюань сфотографував нову комету з Нью-Гемпшира / Фото Lin Zixuan

Наземні спостереження за кометами, що наближаються до Сонця, надзвичайно рідкісні. Вони можливі лише під час затемнень. Але цього разу комета не була видима неозброєним оком через свої дрібні розміри.

Але на цьому історія SOHO-5008 не закінчилася, адже трохи згодом комета, судячи з усього, розпалася, підійшовши надто близько до Сонця – саме так завершують своє життя більшість комет. Вчені не знають, наскільки великою була комета і як близько вона підійшла до зорі.

Увесь процес – від відкриття до розпаду – зайняв лише 24 години.



Нова комета SOHO-5008 була знищена Сонцем через кілька годин після закінчення затемнення / Фото ESA/NASA/SOHO/USNRL/LASCO C3



Комету було найчіткіше видно на коронографічних зображеннях / Фото NASA/SDO

SOHO-5008 була не єдиною кометою, на яку полювали фотографи під час затемнення. Очікувалося, що кріовулканічна комета 12P/Понс-Брукса, також відома як "комета диявола", також буде видима через камеру і, можливо, навіть неозброєним оком. Однак її виявилося набагато складніше побачити.