Apple виповнюється 48 років: як найдорожча компанія світу змінила світ комп’ютерів

1 квітня 1976 року, тобто 48 років тому, почався шлях компанії Apple. Сталося це в будинку батьків Стіва Джобса на Кріст Драйв у Лос-Альтосі, штат Каліфорнія. Дивлячись на компанію з трильйонною вартістю зараз, важко уявити, що за нею стояли кілька звичайних і відносно небагатих людей, що вклали свої знання та вміння у створення найупізнаваніших пристроїв у світі.

Apple змінює світ

Важко сперечатися з тим, що Apple переписала світ комп'ютерних технологій, зробивши його таким, яким ми бачимо його сьогодні. Від портативних комп'ютерів до смартфонів і гарнітур змішаної реальності — багато хто справедливо вважає, що гігант із Купертіно змінив обличчя індустрії.

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У той час, коли всі інші розробляли ідеї для першоквітневих свят, Стів Джобс та Стів Возняк об'єднали свої зусилля, щоб створити революційні комп'ютерні продукти для споживачів. Будучи молодою компанією з недосвідченими в бізнесі засновниками, Apple довелося вивчати різні аспекти того, як бути успішним підприємством. Перший запуск Apple-1 вважають успішним, хоча й було продано лише 50 одиниць.

Молода компанія здобула багато уроків, які потрібно було засвоїти. Коли Джобс представляв Apple-1 Полу Террелу, який на той час керував компанією Byte Shop, він хотів продавати материнські плати та комплекти, з яких збирачі збирали комп'ютери. Однак Террелл хотів, щоб зібрані пристрої продавалися як окремі комп'ютери, і, зрештою, ця ідея змусила Джобса змінити бізнес-модель компанії — тепер Apple зосередилася на продажі вже зібраних комп'ютерів для споживачів.

Звичайно, ці зміни були лише початком повільного захоплення Apple інших категорій. Однак, як і її конкуренти, Apple зазнавала значних невдач, і був час, коли нинішній гігант з Купертіно міг би оголосити про банкрутство, оскільки втрачав величезні суми.

Однак, коли Джобс повернувся до керма після перерви, він вивів Apple у більш спокійні води і представив революційні продукти, такі як iPod, MacBook та iPhone у 2007 році, які зараз приносять найбільший дохід в окремій категорії.

Перенесемося у 2024 рік і дізнаємося, що прибуток Apple за перший квартал показав, що компанія отримала 119,6 мільярда доларів, що є величезною сумою порівняно з тим, що вона заробляла чотири десятиліття тому.

На жаль, сам Джобс не зміг стати свідком нинішнього трильйонного статусу компанії, оскільки помер у 2011 році, але він залишив непорушну спадщину, за якою зараз наглядає його наступник Тім Кук.