Apple меняет мир

Трудно спорить с тем, что Apple переписала мир компьютерных технологий, сделав его таким, каким мы видим его сегодня. От портативных компьютеров до смартфонов и гарнитур смешанной реальности - многие справедливо считают, что гигант из Купертино изменил лицо индустрии.

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В то время, когда все остальные разрабатывали идеи для первоапрельских праздников, Стив Джобс и Стив Возняк объединили свои усилия, чтобы создать революционные компьютерные продукты для потребителей. Будучи молодой компанией с неопытными в бизнесе основателями, Apple пришлось изучать различные аспекты того, как быть успешным предприятием. Первый запуск Apple-1 считают успешным, хотя и было продано всего 50 единиц.

Молодая компания получила много уроков, которые нужно было усвоить. Когда Джобс представлял Apple-1 Полу Террелу, который в то время руководил компанией Byte Shop, он хотел продавать материнские платы и комплекты, из которых сборщики собирали компьютеры. Однако Террелл хотел, чтобы собранные устройства продавались как отдельные компьютеры, и, в конце концов, эта идея заставила Джобса изменить бизнес-модель компании — теперь Apple сосредоточилась на продаже уже собранных компьютеров для потребителей.

Конечно, эти изменения были лишь началом медленного захвата Apple других категорий. Однако, как и ее конкуренты, Apple терпела значительные неудачи, и было время, когда нынешний гигант из Купертино мог бы объявить о банкротстве, поскольку терял огромные суммы.

Однако, когда Джобс вернулся к рулю после перерыва, он вывел Apple в более спокойные воды и представил революционные продукты, такие как iPod, MacBook и iPhone в 2007 году, которые сейчас приносят наибольший доход в отдельной категории.

Перенесемся в 2024 год и узнаем, что прибыль Apple за первый квартал показал, что компания получила 119,6 миллиарда долларов, что является огромной суммой по сравнению с тем, что она зарабатывала четыре десятилетия назад.

К сожалению, сам Джобс не смог стать свидетелем нынешнего триллионного статуса компании, поскольку умер в 2011 году, но он оставил незыблемое наследие, за которым сейчас присматривает его преемник Тим Кук.