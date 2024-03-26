Чому Apple звинувачують

Суть цих претензій викладена в 88-сторінковому антимонопольному позові Міністерства юстиції проти Apple, який подали минулого тижня. Відомство стверджує, що компанія створила та підтримує незаконну "монополію на смартфони" за допомогою iPhone. В основі позову лежить твердження, що агресивні дії Apple прив'язують користувачів до iPhone та супутніх програмних сервісів компанії, вдаючись до контролю та численних обмежень для сторонніх розробників, конкуруючих операційних систем та пристроїв.

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Ми не будемо розглядати всі пункти цього позову, адже нас цікавить лише один конкретний факт: компанія нібито винна в тому, що такі компанії, як HTC, LG, Microsoft і Amazon були змушені покинути ринок смартфонів.

Ось повний уривок з позову, поданого Міністерством юстиції США:

"Багато відомих, добре фінансованих компаній намагалися і не змогли успішно вийти на відповідні ринки через ці вхідні бар'єри. Серед минулих невдач – Amazon (яка випустила свій мобільний телефон Fire у 2014 році, але не змогла прибутково підтримувати свій бізнес і вийшла з нього наступного року), Microsoft (яка припинила свій мобільний бізнес у 2017 році), HTC (яка пішла з ринку, продавши свій бізнес смартфонів компанії Google у вересні 2017 року), і LG (яка пішла з ринку смартфонів у 2021 році).

Сьогодні лише Samsung і Google залишаються значущими конкурентами на ринку продуктивних смартфонів у США. Бар'єри настільки високі, що Google посідає третє місце після Apple і Samsung, попри те, що Google контролює розробку операційної системи Android".

Фактично Мін'юст стверджує, що будь-яка компанія, яка намагалася запустити смартфон і не змогла, зазнала невдачі саме через домінування Apple. Чи має рацію регулятор, вирішить суд, але деякі експерти ринку вже кажуть, що компанію звинувачують лише за те, що її продукція виявилась кращою, ніж у конкурентів, а користувачі самі її обрали, оскільки розуміли, що аналоги недотягують. Чи розглядало Міністерство юстиції можливість того, що виробники провальних смартфонів зазнали невдачі через те, що не виробляли продукти, яких дійсно хотіли споживачі? Вони проголосували своїми гаманцями. І не просто проголосували за iPhone замість пристроїв від Amazon, LG та HTC, а й також обрали продукти від Samsung, Google, Motorola та інших виробників, які обрали для себе ОС Android. Тож, як бачимо, навіть з операційною системою від Google успіх можливий.

Fire Phone

Якщо повернутися до Amazon Fire Phone, то абсурдність цих звинувачень стає більш очевидною. Що ж це був за смартфон?

Він працював на модифікованій версії Android, але не пропонував доступ до Google Play Store , що само собою повний абсурд. Це означає, що смартфон просто не мав застосунків, крім тих, що їх встановила сама компанія з заводу.

, що само собою повний абсурд. Це означає, що смартфон просто не мав застосунків, крім тих, що їх встановила сама компанія з заводу. У США він був доступний лише через оператора AT&T, тоді iPhone був доступний у всіх основних операторів США.

Попри відсутність додатків і пластиковий дизайн, він коштував 200 доларів з дворічним контрактом. За приблизно цю ж суму у той час продавався iPhone і інші топові Android-телефони.

Його першочерговою метою, цілком очевидно, було спонукати вас купувати більше речей з Amazon, оскільки смартфон містив спеціальні застосунки для сканування і пошуку товарів.

Він запізнився з виходом на ринок, пропонуючи не найновіші технології.

І нагадаємо ще раз: він не мав додатків.

Те ж саме можна сказати й про пристрої Microsoft. Її Surface Duo були розкритиковані за погану проробленість, незрозумілий дизайн, відсутню підтримку. Ніхто просто не купить смартфон, який взагалі не отримує оновлень операційної системи.

Не можна також не згадати, що великий вплив на ринок спричинила поява численних китайських компаній, які почали з'являтися одна за одною, пропонуючи вкрай дешеві пристрої з флагманськими характеристиками. Згодом Samsung вийшла на ринок бюджетних смартфонів зі своїми лінійками M та A, відібравши частину ринку. Тож проблеми таких компаній, як HTC та LG почалися далеко не через Apple.