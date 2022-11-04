Новий годинник від Rolex здатен працювати навіть на дні Маріанської западини

Компанія Rolex випустила надміцний годинник для дайверів і заявляє, що він зможе працювати навіть на глибині 11000 метрів. Швейцарський виробник назвав новинку Oyster Perpetual Deepsea Challenge.

Основою для створення Deepsea Challenge став експериментальний годинник на борту підводного апарата, на якому кінорежисер Джеймс Кемерон здійснив занурення в Маріанську западину 10 років тому.

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Характеристики нового годинника

Новинка легша за свій прототип майже на третину і має колосальний запас міцності, якого вистачить, щоб витримати глибину в 15 кілометрів, або навантаження в 17 тонн .

. Діаметр корпусу – 50 міліметрів, а товщина – 23 міліметри.

Виготовлений він з титану .

. Годинник оснащений безелем, що обертається, а циферблат прикриває надміцне сапфірове скло товщиною 9,5 міліметра.

товщиною 9,5 міліметра. Крім цього, в механізм заведення вбудований випускний клапан, через який виходить гелій, що потрапив у годинник під час перебування в барокамері. Це захищає механізм від пошкодження під час декомпресії.

Звісно ж, годинник водонепроникний.

Надміцний годинник Oyster Perpetual Deepsea Challenge від Rolex / Фото Rolex

Усередині корпусу міститься власний механізм Rolex із 31 рубіном та автопідзаведенням, що діє від двонаправленого вічного ротора. Точність ходу Deepsea Challenge становить +/- 2 секунди на добу. Мітки на чорному матовому циферблаті виготовлені з 18-каратного золота з хромовим підсвічуванням.

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