Основою для створення Deepsea Challenge став експериментальний годинник на борту підводного апарата, на якому кінорежисер Джеймс Кемерон здійснив занурення в Маріанську западину 10 років тому.

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Характеристики нового годинника

Новинка легша за свій прототип майже на третину і має колосальний запас міцності, якого вистачить, щоб витримати глибину в 15 кілометрів, або навантаження в 17 тонн .

. Діаметр корпусу – 50 міліметрів, а товщина – 23 міліметри.

Виготовлений він з титану .

. Годинник оснащений безелем, що обертається, а циферблат прикриває надміцне сапфірове скло товщиною 9,5 міліметра.

товщиною 9,5 міліметра. Крім цього, в механізм заведення вбудований випускний клапан, через який виходить гелій, що потрапив у годинник під час перебування в барокамері. Це захищає механізм від пошкодження під час декомпресії.

Звісно ж, годинник водонепроникний.

Надміцний годинник Oyster Perpetual Deepsea Challenge від Rolex / Фото Rolex

Усередині корпусу міститься власний механізм Rolex із 31 рубіном та автопідзаведенням, що діє від двонаправленого вічного ротора. Точність ходу Deepsea Challenge становить +/- 2 секунди на добу. Мітки на чорному матовому циферблаті виготовлені з 18-каратного золота з хромовим підсвічуванням.

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